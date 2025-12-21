Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Οι σκληροί που κρατούν τα μπλόκα
Απογευματινή: Αναδρομικά σε 970.000 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026
Το Βήμα: Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης
