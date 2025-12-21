Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Οι σκληροί που κρατούν τα μπλόκα

Απογευματινή: Αναδρομικά σε 970.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος: Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026

Το Βήμα: Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλησίαστο για πολλούς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Αύξηση τιμών μέχρι και 7%

06:40TRAVEL

06:35ΚΑΙΡΟΣ

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Παράθυρο ειρήνευσης» για την Ουκρανία: Τι «ψάχνουν» στο Μαϊάμι ΗΠΑ και Ρωσία - Τι ζητά ο Ζελένσκι και τι απαντά ο Πούτιν στον Μακρόν

06:25ΕΛΛΑΔΑ

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν «τοίχο» ασφαλείας - Τριμερής Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ και το μήνυμα στην Τουρκία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Καταγγελίες της Επιτροπής της ΕΕ για «παράλυση» της καταμέτρησης ψήφων

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρόοδο βλέπει ο Γουίτκοφ στις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση

04:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Τι πληρώνουν από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταδικάζει την «κλοπή και απαγωγή» δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί τρεις Αφγανοί που προσπαθούσαν να μπουν στην χώρα

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ

02:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο (2)

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: ΗΠΑ και Ρωσία σε «εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μαϊάμι

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προσφέρεται να βοηθήσει τη Βενεζουέλα στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη σε επιχειρήσεις του στρατού

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:35ΚΑΙΡΟΣ

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

06:16ΕΛΛΑΔΑ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

