Κρήτη: Νεαροί μερακλήδες και μερακλήνες τιμούν την παράδοση και εντυπωσιάζουν
Η παράδοση της Κρήτης μέσα από τα μάτια των παιδιών
Σε μια πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κέντρο διασκέδασης, η νέα γενιά του νησιού απέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί με τις ρίζες της. Μικροί χορευτές και χορεύτριες έκλεψαν τις εντυπώσεις, παρουσιάζοντας τοπικούς χορούς με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία.
