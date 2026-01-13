Κως: Στο εδώλιο 40χρονος για ασέλγεια στη 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του

Ο 40χρονος κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του για χρονικό διάστημα τριών ετών  

ΕΛΛΑΔΑ
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του 40χρονου που ξεκίνησε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε για χρονικό διάστημα τριών ετών στην 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε χθες στην Κω, κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου η μητέρα της ανήλικης. Αργά το μεσημέρι η δίκη διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα με την εξέταση των λοιπών μαρτύρων.

Ο 40χρονος κατηγορείται για συνολικά τέσσερα αδικήματα, τα οποία και αρνείται αλλά και για τα οποία μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή και είναι για τα εξής:

  • Βιασμός κατ’ εξακολούθηση.
  • Κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από πρόσωπο που συνοικεί με την ανήλικη.
  • Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση με παθόντα πριν και μετά την συμπλήρωση του 12ου έτους.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από καταγγελία που έκανε η 45χρονη πρώην σντροφός του στην αστυνομία στις 28 Απριλίου 2025 και άμεσα ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, με εντολή και του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

