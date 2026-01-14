Διακοπές νερού την Τετάρτη (14/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
14/1/2026
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Πίτλιγκερ και Λεωφ. Ηρακλείου
14/1/2026
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Προφήτη Ηλία και Ταίναρου
14/1/2026
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Λεωφ. Δημοκρατίας και Σεφέρη Γ.
14/1/2026
ΠΑΛΛΗΝΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μεγ. Αλεξάνδρου και Υψηλάντου
14/1/2026
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Κουντουριώτου και Κανθάρου
