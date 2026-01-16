Διακοπές νερού την Παρασκευή (16/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
16/1/2026
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μανιακίου και Βίτσι
16/1/2026
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Χατζοπούλου και Σωκράτους
16/1/2026
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Κωνσταντινουπόλεως και Φιλαδελφείας
