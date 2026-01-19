Διακοπές νερού τη Δευτέρα (19/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
19/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Πλατεία Αλ. Διάκου και Ράγκου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ρεκόρ στις πωλήσεις pick-up στις ΗΠΑ μέσα σε έναν μόλις μήνα!
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιανουαρίου
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος