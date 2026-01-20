Διακοπές νερού την Τρίτη (20/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΑΘΗΝΑ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ)
Ξενοκράτους και Μαρασλή
- ΑΘΗΝΑ (ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)
Ελευσινίων και Κεραμέων
- ΑΙΓΑΛΕΩ
Εθνικής Αντιστάσεως και Λακωνίας
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Λεωφ. Ελευθ.Βενιζέλου και Άθου
- ΜΑΡΟΥΣΙ
Πλαταιών και Δημ.Μόσχα
- ΠΕΡΑΜΑ
25ης Μαρτίου και Αγ. Λαύρας
