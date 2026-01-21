«Χιονοπόλεμος» στην Πτολεμαΐδα: Η πόλη στα «λευκά»!

Έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Πτολεμαΐδα, «ντύνοντας» στα λευκά την πόλη και τις γύρω περιοχές και δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Από νωρίς το πρωί, εκχιονιστικά μηχανήματα βρέθηκαν επί ποδός στον δρόμο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, προκειμένου να διατηρηθεί ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς η χιονόπτωση ήταν κατά διαστήματα έντονη και το χιόνι συσσωρευόταν στο οδόστρωμα.

Η χιονόπτωση έδωσε μια διαφορετική εικόνα στην πόλη, με αρκετούς κατοίκους να απολαμβάνουν το λευκό τοπίο, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης