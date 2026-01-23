Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε στη σύντροφό του για ένα... follow

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 22χρονος, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, καθώς επιτέθηκε στην 20χρονη σύντροφό του.

Το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή 23 μήνες φυλάκιση, η οποία ωστόσο μετατράπηκε σε χρηματική προς δέκα ευρώ ημερησίως. Ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες βιασμού κατ’ εξακολούθηση, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική καταγγελία.

Τα περιστατικά της υπόθεσης σημειώθηκαν το 2024, όταν η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 22χρονος της επιτέθηκε βίαια όταν διαπίστωσε πως είχε ακολουθήσει έναν άγνωστο άνδρα στο Instagram. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια, οι καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν συχνοί, λόγω της ερωτικής αντιζηλίας του κατηγορούμενου.

Στη διάρκεια του περιστατικού που καταγγέλθηκε, ο 22χρονος άρπαξε το κινητό της γυναίκας, την έσπρωξε και της προκάλεσε εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος. Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε ότι επρόκειτο μόνο για «ένα σπρώξιμο» και αρνήθηκε τις κατηγορίες περί βιασμού, υπογραμμίζοντας πως η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και επέβαλε την παραπάνω ποινή, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη προστασίας των θυμάτων.

