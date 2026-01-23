Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

EUROKINISSI
Φτάνει σιγά-σιγά το πρώτο τριήμερο του 2026, καθώς η Καθαρά Δευτέρα «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου.

Το Τριώδιο, μάλιστα, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Τριήμερα και τετραήμερα 2026

Οι αργίες το 2026 δημιουργούν αρκετά τριήμερα και, άρα, ευκαιρίες για αποδράσεις και ξεκούραση!

Εκτός από το πρώτο τριήμερο των Αποκριών το 2026, από 21 έως 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) αναμένονται τα παρακάτω τριήμερα:

  • 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
  • 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)
  • Τετραήμερο: 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα). Αργίες: Μεγάλη Παρασκευή – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Όλες οι αργίες του 2026

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
  • Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

