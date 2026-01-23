Μόνιμες προσλήψεις ΣΤΑΣΥ για ΑμεΑ - Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Η ΣΤΑΣΥ προκήρυξε τη θέση 06/2025 για την πρόσληψη πέντε νέων υπαλλήλων με συμβάσεις αορίστου χρόνου: μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τέσσερις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50%, με προτεραιότητα σε όσους έχουν αναπηρία τουλάχιστον έξι ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του athenstransport, η Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θέση αφορά Μηχανολόγο Μηχανικό, ενώ οι τέσσερις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφορούν Εκδότες Εισιτηρίου. Για δύο από τις θέσεις Εκδοτών δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ενώ για τις υπόλοιπες θα ληφθεί υπόψη η επαγγελματική πορεία των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της πλατφόρμας του ΣΤΑΣΥ από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:59.

Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ προκήρυξε θέση Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης για τετραετή θητεία. Ο Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση του έργου των Διευθύνσεων Αμαξοστασίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή ισοδύναμο από το εξωτερικό, τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής εμπειρίας (με τουλάχιστον πέντε έτη σε θέσεις ευθύνης) και δύο συστατικές επιστολές. Επιπλέον, απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών στη ΣΤΑΣΥ.