Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

Βήμα - βήμα η διαδικασία για να κλείσετε ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους
ΕΛΛΑΔΑ
Μια νέα εποχή ξεκινά για τους πολίτες, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες, έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Το νέο σύστημα ραντεβού

Με την θέσπιση του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο για όσους θέλουν να επιλέξουν τα πρώτα ψηφία, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση για την έκδοση ταυτοτήτων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, θα διευκολύνει τους πολίτες.

Σκοπός του υπουργείου είναι και να αποσυμφορηστούν τα αστυνομικά τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

