Κρέστενα: 74χρονη πήγε να μαζέψει μανταρίνια, έπεσε και σκοτώθηκε

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο χωριό Καλυβάκια του Δήμου Ανδρίτσαινας–Κρεστένων, όταν μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να μαζέψει μανταρίνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive, τις πρωινές ώρες ανέβηκε σε υπόστεγο, χρησιμοποιώντας σκάλα, προκειμένου να κόψει μανταρίνια. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχει την ισορροπία της και έπεσε, τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι.

Βαριά τραυματισμένη αλλά χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από το σύζυγό της που επέστρεψε στο σπίτι.

Η Άμεσα ειδοποιήθηκε στο ΕΚΑΒ, που μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Κρεστένων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 74χρονη κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.