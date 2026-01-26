Πικέρμι: Όχημα παρασύρθηκε από ρέμα - Δραματική διάσωση των επιβατών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, όταν αυτοκίνητο παρασύρθηκε από το ρέμα που διέρχεται από το σημείο, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, μέσα στο όχημα βρίσκονται εγκλωβισμένα άτομα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες του οχήματος είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο τα νερά του ρέματος είναι ιδιαίτερα ορμητικά, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Βίντεο από την διάσωση: