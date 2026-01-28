Δήμος Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης: Επενδύσεις άνω των 53 εκατ. ευρώ σε αντιπλημμυρικά έργα

Έναν πλήρη απολογισμό των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των σοβαρών θεσμικών εμποδίων που διαχρονικά καθυστερούν κρίσιμες υποδομές παρουσίασε ο δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στις αδιάκοπες εργασίες αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων μετά το ακραίο και πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο της 21ης Ιανουαρίου.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως το φαινόμενο, με ύψη βροχής έως και 158 χιλιοστά μέσα σε μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά, ήταν έξι φορές εντονότερο από την καταστροφική πλημμύρα του 1993, η οποία ουσιαστικά ισοπέδωσε τότε τη Βάρη και τη Βούλα. Παρά τη σφοδρότητά του, η πόλη κατάφερε να επανέλθει σε λειτουργία σε λίγες ώρες, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία των έργων πρόληψης που υλοποιήθηκαν με συνέπεια και επιμονή, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλο τον Δήμου ύψους άνω των 53 εκατ. ευρώ

Στη Δημοτική Ενότητα Βάρης, υλοποιήθηκαν εκτεταμένα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, θωρακίζοντας περιοχές που για δεκαετίες πλημμύριζαν με κάθε έντονη βροχόπτωση. Ολοκληρώθηκε το δίκτυο ομβρίων της Δ.Ε. Βουλιαγμένης στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη, έργο συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ με ορατά αποτελέσματα. Παράλληλα, μετά από πολλές πιέσεις προς την Περιφέρεια, στο ρέμα Κόρμπι προχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα της Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 28 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων απαλλοτριώσεων, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, διάλυση εργολαβιών και αλλεπάλληλες γραφειοκρατικές εμπλοκές.

Στη Βούλα, υλοποιήθηκαν έργα αποχέτευσης ομβρίων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές όπως Νέα Κάλυμνος, Εξοχή και Πανόραμα, με νέους συλλεκτήρες, φρεάτια υδροσυλλογής και αγωγούς σε δεκάδες δρόμους. Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκαν κρίσιμες παρεμβάσεις στην οδό Δερβενακίων, με κατασκευή φρεατίων αντιστήριξης και καθαρισμό πλακοσκεπών οχετών.

Στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης και στο Καβούρι, προχώρησαν εκτεταμένα έργα αποχέτευσης ομβρίων, ενώ αποκαταστάθηκε πλήρως ο εμφραγμένος αγωγός στη διασταύρωση Ιφιγενείας και Ακτής, ένα σημείο που αποτελούσε διαχρονική εστία πλημμυρών.

Αντιπλημμυρική θωράκιση ρεμάτων Λυκόρεμα και Χλόης μετά την πυρκαγιά του 2022

Ιδιαίτερη σημασία είχε η αντιπλημμυρική προστασία των ρεμάτων Λυκόρεμα και Χλόης στο Πανόραμα, με δασοτεχνικά φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών και έργα διευθέτησης, προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ, που λειτούργησαν καθοριστικά στην ανάσχεση της τεράστιας ποσότητας φερτών υλικών. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν μετά την πυρκαγιά στο Πανόραμα το 2022, όταν ο Δήμος κάλεσε τον Καθηγητή κ. Εύθυμη Λέκκα να εκπονήσει μελέτη αντιδιαβρωτικής θωράκισης της περιοχής. Τα έργα αυτά χαρακτηρίστηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως «μη αναγκαία!!!» και ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου.

Συνολικά, τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου της τελευταίας δεκαετίας (2015–2025) ανέρχονται σε πάνω από 53 εκατομμύρια ευρώ, πολλά εκ των οποίων χρειάστηκαν χρόνια πιέσεων για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και ακόμη περισσότερα χρόνια για να ξεπεράσουν προσφυγές, εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις και διοικητικά εμπόδια, ενώ σχεδόν το σύνολο των μελετών έγιναν με επιμέλεια και επιβάρυνση του Δήμου.

Θεσμικά εμπόδια και καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα μεγάλης κλίμακας

Ο δήμαρχος ανέδειξε με έντονο τρόπο ότι κρίσιμα έργα σε μεγάλα ρέματα παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω καθυστερήσεων οριοθέτησης με Προεδρικά Διατάγματα, παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση, αφήνοντας την πόλη εκτεθειμένη σε κινδύνους που δεν της αναλογούν. Χαρακτηριστικά ανέφερε το μεγάλο έργο κατασκευής του ρέματος Μηλαδέζας, το οποίο, ενώ έχει υποβληθεί ολοκληρωμένη μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος οριοθέτησης, βρίσκεται εκεί αδικαιολόγητα χωρίς κανείς να τη διεκπεραιώνει επί 14 μήνες.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του δημάρχου στο γεγονός πως με το σημερινό νομικό και εγκριτικό πλαίσιο η ωρίμανση μεγάλων υδραυλικών έργων υπολογίζεται σε 17–19 χρόνια για την έναρξη κατασκευής τους.

Από την πρώτη στιγμή, κατά τη διάρκεια του φαινομένου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, συνεργεία του Δήμου επιχειρούν νυχθημερόν σε όλες τις πληγείσες περιοχές, απομακρύνοντας φερτά υλικά, αποκαθιστώντας δρόμους, καθαρίζοντας φρεάτια και στηρίζοντας τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες και οχήματα.

Ευχαριστίες στον ανθρώπινο μηχανισμό του Δήμου και στους εθελοντές

Ο κ. Κωνσταντέλλος εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στους εργαζόμενους της Πολιτικής Προστασίας, της Καθαριότητας, του Πρασίνου και σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και στους εθελοντές που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή, χωρίς ωράρια και χωρίς να υπολογίσουν κόπο και κίνδυνο. Τόνισε τη σημασία να έχει ο Δήμος το πλέον οργανωμένο τμήμα Πολιτικής Προστασίας της χώρας με δεκάδες μόνιμους υπαλλήλους και δήλωσε δικαιωμένος για τη σχετική επιλογή της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

Μήνυμα ευθύνης και διεκδίκησης προς την Πολιτεία

Ταυτόχρονα, δεν έκρυψε την οργή του για την πολιτική εκμετάλλευση της καταστροφής και για τη διαχρονική ολιγωρία της Πολιτείας σε κρίσιμες υποδομές.

«Η πόλη άντεξε χάρη στα έργα που έγιναν με κόπο και επιμονή, ειδικά των τελευταίων δέκα ετών, με έργα και επενδύσεις υδραυλικής θωράκισης του Δήμου μας ύψους άνω των 53 εκ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν με πολύ κόπο αλλά με σχέδιο. Όμως οι καθυστερήσεις, οι προσφυγές και η γραφειοκρατία που θέτουν ζωές και περιουσίες σε κίνδυνο είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει άρδην και είναι ευθύνη του εθνικού νομοθέτη. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση. Και θα συνεχίσουμε να τη διεκδικούμε μέχρι τέλους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παραμένει καθημερινά στο πλευρό των πολιτών, με πράξεις, έργα και διαρκή διεκδίκηση για μια πόλη πραγματικά θωρακισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση.

Ο αναλυτικός πίνακας των υδραυλικών έργων του Δήμου τα τελευταία δέκα χρόνια, το ύψος προϋπολογισμού τους και η πορεία υλοποίησής τους:

