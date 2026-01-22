Βάρη: Κόπηκε ο δρόμος στη μέση -Εγκλωβίστηκαν οδηγοί σε οχήματα, γυναίκα σκαρφάλωσε σε δέντρο

Σκηνές θεομηνίας καταγράφηκαν και στη Βάρη, όπου οι καταστροφές ήταν τεράστιες, τόσο σε περιουσίες, όσο και στις υποδομές.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την οδό Κέρκυρας στη Βάρη, λίγα μόλις μέτρα από τη Βάρης-Κορωπίου, όπου ο δρόμος ξηλώθηκε εντελώς και δεν θυμίζει σε τίποτα αστικό ιστό. Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική, ήταν διαδοχικές χθες το βράδυ από τη γύρω περιοχή, καθώς οι δυνάμεις της, δέχθηκαν οχλήσεις για παροχή βοήθειας από παράλληλα περιστατικά στην οδό Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, οδηγοί δύο αυτοκινήτων ήταν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους και κινδύνευαν να παρασυρθούν από ορμητικά νερά, ενώ στην ίδια περιοχή μία γυναίκα είχε σκαρφαλώσει σε δέντρο για να σωθεί και ήταν αδύνατον να κατέβει. Η ΠΥ επιλήφθηκε άμεσα και απομάκρυνε με ασφάλεια τους πολίτες που κινδύνευαν.

Ίδια εικόνα και στην οδό Κωστή Παλαμά, με κάτοικο της περιοχής να καταγράφει σε βίντεο τον χείμαρρο που κατέβασε φερτά υλικά, πέτρες, ενώ ξαφνικά πέρασαν μπροστά από το σπίτι της μια χημική τουαλέτα κι ακολούθως ένα εκπαιδευτικό όχημα (σ.σ.: σχολής οδηγών), με τον οδηγό του να βρίσκεται μέσα.