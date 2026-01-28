Ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος - Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2026, όταν μια ύποπτη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε σταθμευμένη έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.

Η παρουσία της μοτοσικλέτας στην οδό Ομήρου, ακριβώς μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, προκάλεσε ανησυχία στους υπεύθυνους ασφαλείας, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), αστυνομικοί και πυροσβέστες για να ερευνήσουν το όχημα και την περιοχή.

Η αστυνομία προχώρησε στην πλήρη αποκλεισμό της οδού Ομήρου, απαγορεύοντας τη διέλευση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Παράλληλα, προληπτικά μέτρα εφαρμόστηκαν από την Πυροσβεστική, που παραμένει σε ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται και οι αρχές τηρούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας για ευαίσθητους στόχους. Η επιχείρηση ελέγχου της μοτοσικλέτας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την άμεση διασφάλιση της περιοχής και την αποφυγή πιθανών κινδύνων.