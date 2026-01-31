Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά
Το φουγάρο του μαγαζιού τυλίχτηκε στις φλόγες για αιτία που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (31/01) σε γνωστό κατάστημα εστίασης στον Πειραιά, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Σύμφωνα με το piraeuspress, το περιστατικό σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Χατζηκυριακού, όταν το φουγάρο του καταστήματος τυλίχτηκε στις φλόγες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, αποτρέποντας περαιτέρω ζημιές.
