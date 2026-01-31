Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά

Το φουγάρο του μαγαζιού τυλίχτηκε στις φλόγες για αιτία που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (31/01) σε γνωστό κατάστημα εστίασης στον Πειραιά, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Σύμφωνα με το piraeuspress, το περιστατικό σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Χατζηκυριακού, όταν το φουγάρο του καταστήματος τυλίχτηκε στις φλόγες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, αποτρέποντας περαιτέρω ζημιές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την επέτειο των Ιμίων: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης: Από το 2026 η προμήθεια αμερικανικού LNG

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

09:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο έχει ο Άρης | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01)

09:13LIFESTYLE

Βραβεία Grammy 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής - Οι σταρ που θα εμφανιστούν και οι υποψήφιοι

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για την μαύρη επέτειο των Ιμίων: «Δεν ξεχνάμε, η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της»

08:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jaguar: Μόνο ηλεκτρικά από εδώ και πέρα

08:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Ψυχολογικά τεστ για εκπαιδευτικούς: Νέο εργαλείο πρόληψης από το Υπουργείο Παιδείας μετά το περιστατικό φίμωσης μαθητή

08:33ΕΘΝΙΚΑ

Ρέππας στο Newsbomb.gr: «Η πρωτοβουλία ύψωσης σημαίας στα Ίμια εκδηλώθηκε ευθύς με την εκλογή Σημίτη, απλή σύμπτωση;»

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά

08:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή για τα μάτια μιας γυναίκας - Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν 6 κιλά κάνναβης και €20.000

07:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Clio είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο από ποτέ

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

07:20LIFESTYLE

Όταν η Ελλάδα γίνεται «καμβάς» για το Χόλιγουντ: 11+1 διάσημες ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Όσα γνωρίζουμε για τις παραλείψεις - Η άδεια που δόθηκε με προθεσμία και τα κενά ασφαλείας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ