Ποιος είναι ο Κρητικό πιλότος που έγινε viral χάρη στις ξεκαρδιστικές ατάκες του

Ένας Κρητικός πιλότος κατάφερε να χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου στους επιβάτες μιας πτήσης, με τις ατάκες του να γίνονται αμέσως viral στο TikTok.

Η προσγείωση δεν ήταν εύκολη λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά ο πιλότος δεν άφησε το άγχος να φανεί. Αντίθετα, φρόντισε να ηρεμήσει και να διασκεδάσει τους επιβάτες με χιουμοριστικά σχόλια, όπως: «Μην ανησυχείτε, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί, θα είχα πετάξει λιγότερα. Είστε σε καλά χέρια!»

Το γέλιο και τα χειροκροτήματα των επιβατών δεν άργησαν να ακολουθήσουν, ενώ ο ίδιος συνέχισε με:

«Είδατε με τι άνεμο προσγειωθήκαμε; Σαν να κάνουμε αεροπορικά σεμινάρια!»

Ο πιλότος της πτήσης είναι ο Μανώλης Φουντουλάκης.