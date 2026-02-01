Ξάνθη: Υποχώρησε το οδόστρωμα και «κατάπιε» απορριμματοφόρο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, περίπου στις 07:00, στην οδό Ανδρέου Δημητρίου στην Ξάνθη, όταν απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου «βρέθηκε» σε μεγάλη τρύπα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Το όχημα εκτελούσε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση και το απορριμματοφόρο εγκλωβίστηκε. Οι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης, Κοντός Ευστράτιος μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι η αιτία της καθίζησης φαίνεται να σχετίζεται με διαρροή νερού, και τόνισε ότι τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται ήδη στο σημείο για να κλείσουν την τρύπα και να αποκαταστήσουν άμεσα την οδική ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης και ο Στρατός προσέφεραν συνδρομή. Με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος, το απορριμματοφόρο απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και απομακρύνθηκε.

Η κυκλοφορία στην οδό διεκόπη προσωρινά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια της καθίζησης, εξετάζοντας εάν οφείλεται σε φθορές στο υπέδαφος ή σε προβλήματα στο δίκτυο υποδομών.