Ζάκυνθος: Δεν θα θανατωθεί το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί

Ομόφωνα αποφάσισε η αρμόδια πενταμελής επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου να μην προχωρήσει στη θανάτωση του πιτ μπουλ που εμπλέκεται στο τραγικό περιστατικό με τον θάνατο ενός δίχρονου αγοριού στο νησί, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από εξέταση όλων των δεδομένων και των προβλεπόμενων διαδικασιών, η επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα φιλοζωικής οργάνωσης, αποφασίζοντας τη μεταφορά του ζώου σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας και όχι την ευθανασία του.

Το πιτ μπουλ έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του συλλόγου «Στέγη Αδέσποτων Ζώων Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης», όπου θα παραμείνει υπό επίβλεψη.