Ζάκυνθος: Το πόρισμα για το πίτμπουλ που σκότωσε τον δίχρονο – «Απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο»

«Υπό το πρίσμα όλων αυτών των διαπιστώσεων, της σημερινής εικόνας του και της δυσκολίας ανίχνευσης του παρελθόντος του σκύλου, ως κτηνίατροι τον αντιμετωπίζουμε ως επισφαλή, απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο, χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσων έρχονται σε στενή επαφή μαζί του», τονίζεται μεταξύ άλλων στο πόρισμα των κτηνιάτρων του Διαδημοτικού Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) για το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε τον δίχρονο Λίο στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, στη Ζάκυνθο, στις 6 Δεκεμβρίου.

Η έκθεση παραδόθηκε στον Δήμο Ζακύνθου και τώρα, θα συγκληθεί πενταμελής επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος, για να αποφασιστεί για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου.

«Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσων έρχονται σε στενή επαφή μαζί του»

Οι κτηνίατροι που εξέτασαν τον σκύλο, επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου σκύλου, ήταν το παντελώς άγνωστο ιστορικό του. Δεν γνωρίζουμε τους γεννήτορες του και το προφίλ τους, ούτε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του πριν τον αναλάβει η οικογένεια του θύματος, ούτε τα προηγούμενα βιώματα του και τις συνθήκες ζωής του ή το συμπεριφορολογικό προφίλ του, πριν το ζώο βρεθεί αδέσποτο στο νησί.

Αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα για τις συνθήκες κοινωνικοποίησής του, στις ευαίσθητες περιόδους της ηλικίας του, από 3 έως 12 εβδομάδων κουτάβι ή την περίοδο της εφηβείας του από 6 έως 18 μηνών».

Στο τελικό συμπέρασμα του πορίσματος, αναφέρεται ότι «υπό το πρίσμα όλων αυτών των διαπιστώσεων, της σημερινής εικόνας του και της δυσκολίας ανίχνευσης του παρελθόντος του σκύλου, ως κτηνίατροι τον αντιμετωπίζουμε ως επισφαλή, απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο, χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσων έρχονται σε στενή επαφή μαζί του».

Επίσης, έγινε γνωστή και η έκθεση του πραγματογνώμονα για το πίτμπουλ που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Στη συνολική εκτίμηση για τον σκύλο, ο κ. Θοδωρής Τριάντης εκτιμά ότι «με βάση το ιστορικό, τις συνθήκες διαβίωσης και τα τεστ αξιολόγησης ο σκύλος παρουσιάζει ήπια αγχώδη – φοβική ιδιοσυγκρασία, αποτέλεσμα ανεπαρκούς κοινωνικοποίησης και ελλιπούς βασικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με παρατεταμένο περιβαλλοντικό στρες λόγω ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης.

Σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς προς ανθρώπους ή άλλα ζώα. Παρουσιάζει παρ’ όλα αυτά αυξημένη αντιδραστικότητα σε αιφνίδια ερεθίσματα και ταχεία κίνηση, γεγονός που συνάδει με αγχώδη – φοβικό προφίλ και ενεργοποίηση έμφυτων συμπεριφορικών μηχανισμών. Ωστόσο, το ιστορικό και το περιστατικό του θανάτου του παιδιού υποδηλώνουν πιθανή απρόβλεπτη αντίδραση υπό συνθήκες έντονης πίεσης ή φόβου».