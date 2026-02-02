Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

2/2/2026 7:30:00 πμ

2/2/2026 5:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΣΠΑΣΜΑ

1083

Συντήρηση

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 15 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

133

Λειτουργία

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

131

Λειτουργία

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΡΝΗΣ απο κάθετο: ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΟ έως κάθετο: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

134

Λειτουργία

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΚΥΛΙΤΣΗ έως κάθετο: ΨΑΛΛΙΔΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

132

Λειτουργία

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

100

Λειτουργία

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 33 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

135

Λειτουργία

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

83

Κατασκευές

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

83

Κατασκευές

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, Δ.ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑΝΗΣ.

91

Κατασκευές

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΕΝΙΑΣ - ΚΟΡΑΗ - ΠΕΛΟΠΙΔΑ

72

Κατασκευές

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΞΕΝΙΑΣ - ΚΟΤΖΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ - ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ

73

Κατασκευές

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ.

1558

Λειτουργία

2/2/2026 8:00:00 πμ

2/2/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

2/2/2026 8:30:00 πμ

2/2/2026 6:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ

80

Κατασκευές

2/2/2026 8:30:00 πμ

2/2/2026 6:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΙΨΩΝ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ

80

Κατασκευές

2/2/2026 9:00:00 πμ

2/2/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

81

Κατασκευές

2/2/2026 9:00:00 πμ

2/2/2026 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΑΡΓΟΥΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΡΟΔΟΥ.

679

Κατασκευές

2/2/2026 10:00:00 πμ

2/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΕΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΡΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ.

90

Κατασκευές

2/2/2026 1:00:00 μμ

2/2/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΛΕΩ απο κάθετο: ΑΓΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΣΤΡΗΜΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΠΡΕΣΠΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

129

Λειτουργία

2/2/2026 1:00:00 μμ

2/2/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΝΕΝΤΥ - ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

331

Λειτουργία

2/2/2026 2:00:00 μμ

2/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

130

Λειτουργία

