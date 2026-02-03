Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Χτύπημα στην ανεργία με 563.000 θέσεις εργασίας
Ελεύθερος Τύπος: 8 βήματα για την Ελλάδα του 2030
Η Καθημερινή: "Φρένο" στις δημόσιες δαπάνες στο νέο Σύνταγμα
Τα Νέα: Οι πέντε πυλώνες της αναθεώρησης
