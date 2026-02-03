Ένα συλλεκτικό Nissan Skyline αλλάζει χέρια για ποσό ρεκόρ

Ένα σπάνιο GT-R M-Spec Nür με κινητήρα Nismo R2 και απόχρωση Millennium Jade επιβεβαιώνει την εκρηκτική άνοδο των ιαπωνικών συλλεκτικών μοντέλων.

Ένα συλλεκτικό Nissan Skyline αλλάζει χέρια για ποσό ρεκόρ
Του Γιάννη Σκουφή

Η φήμη του Nissan Skyline GT-R R34 ξεπέρασε προ πολλού τα όρια της ιαπωνικής κουλτούρας και πλέον παγιώνεται ως πολύτιμο συλλεκτικό όχημα.

Στην κορυφή των εκδόσεων βρίσκεται το M-Spec Nür του 2002, ένα από τα μόλις 285 «αντίτυπα» που κατασκευάστηκαν και πλέον αποτελεί αναγνωρισμένο σύμβολο αξίας για γνώστες και συλλέκτες.

Το συγκεκριμένο που δημοπρατήθηκε πρόσφατα ξεχωρίζει όχι μόνο για τη σπανιότητά του, αλλά και για τις επεμβάσεις υψηλών επιδόσεων που έχει δεχθεί.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κινητήρας Nismo R2, εξέλιξη του θρυλικού RB26DETT, με απόδοση που ξεπερνά τους 500 ίππους. Ο κινητήρας τοποθετήθηκε πρόσφατα και έχει διανύσει περίπου 15.000 χιλιόμετρα, διατηρώντας πλήρως τις δυνατότητές του.

Το αμάξωμα είναι βαμμένο στην συλλεκτική απόχρωση Millennium Jade, ενώ στο εσωτερικό διατηρούνται τα εργοστασιακά δερμάτινα μπάκετ καθίσματα. Επιπλέον, έχουν προστεθεί σύγχρονα στοιχεία, όπως π.χ. ηχοσύστημα Eclipse, χωρίς να θυσιάζεται η αυθεντικότητα του μοντέλου.

Παρά τα περίπου 60.000 χλμ. στο οδόμετρο, η συνολική κατάσταση του αυτοκινήτου και οι κορυφαίες προδιαγραφές του συνετέλεσαν στην επίτευξη υψηλής τιμής.

Για την ακρίβεια, το ιαπωνικό σεντάν άλλαξε χέρια έναντι περίπου 407.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι τα GT-R δεν είναι πια απλώς θρύλοι των δρόμων, αλλά και μία επένδυση για το μέλλον.

