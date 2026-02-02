Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

Για το διπλό κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές, καταιγίδες και νοτιάδες που θα «χτυπήσει» τη χώρα τις επόμενες ημέρες προειδοποίησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας με νέα του ανάρτηση στα social media.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος το πρώτο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του το τριήμερο Τετάρτη-Παρασκευή και το δεύτερο Κυριακή-Δευτέρα.

«Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επιπεδα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, καταλήγει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο καιρός την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθεί παγετός.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Θράκη από -6 έως 6 βαθμούς, στη Μακεδονία από -4 έως 9-11, στην Ήπειρο από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως στην Κέρκυρα έως 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μέχρι το πρωί, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς.







Διαβάστε επίσης