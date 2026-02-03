Λάρισα: Σε απόγνωση κάτοικοι και ιδιοκτήτες εξοχικών στον Αγιόκαμπο – «Πλημμυρίσαμε 4η φορά»

Σε διάστημα πέντε χρόνων είναι η τρίτη και για άλλους η τέταρτη φορά που πλημμυρίζουν τα σπίτια τους (μόνιμες κατοικίες ή εξοχικά) στον Αγιόκαμπο Λάρισας.

Η θεομηνία της περασμένης Κυριακής σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση: «έχουμε πλημμυρίσει τόσες φορές, πνιγόμαστε κάθε φορά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα σε δύο χρόνια, όμως μέχρι τότε θα παθαίνουμε διαρκώς τα ίδια», αναφέρουν.

«Ζούμε με το φόβο τόσα χρόνια», αναφέρει άλλος κάτοικος για να προσθέσει: «Απελπισία, δεν έμεινε τίποτα, έχουμε 30 πόντους νερό μέσα στο σπίτι. Δεν έμεινε τίποτα, ούτε έπιπλα ούτε ηλεκτρικές συσκευές, τίποτα. Κάναμε δύο χρόνια να φτιάξουμε το σπίτι από την προηγούμενη πλημμύρα και τώρα πάλι τα ίδια, καταστροφή».

