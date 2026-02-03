Στη Σάρζα των ΗΑΕ ο Χάρης Δούκας: «Ενισχύεται περαιτέρω το διεθνές κύρος και η αναγνωρισιμότητα της»

Στη Σάρζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ώστε να παραστεί φεστιβάλ φωτογραφίας Xposure International Photography Festival, ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρισμένα φεστιβάλ φωτογραφίας παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η Αθήνα αναδείχθηκε Τιμώμενη Πόλη (Guest of Honour), λαμβάνοντας διεθνή διάκριση για την πολιτιστική της ταυτότητα, τη σύγχρονη δημιουργική της δυναμική και τη συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτιστικό διάλογο.

Τα ΜΜΕ των ΗΑΕ για τη σχέση Αθήνας -Σάρζα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων στο Xposure, προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των τοπικών και διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία κάλυψαν εκτενώς τόσο την τελετή έναρξης όσο και τις επίσημες παρεμβάσεις του. Για παράδειγμα η ειδησεογραφική πλατφόρμα Sharjah24 αναφέρει: «Στην ομιλία του ως εκπροσώπου της Τιμώμενης Πόλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε με πάθος για τον ρόλο της οπτικής αφήγησης στην ενίσχυση της παγκόσμιας κατανόησης. “Η φωτογραφία μάς επιτρέπει να δούμε όσα διαφορετικά θα έμεναν αόρατα και να ακούσουμε φωνές που διαφορετικά θα έμεναν ανήκουστες”, δήλωσε. Τόνισε τη διαρκώς αναπτυσσόμενη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Σάρτζα, επαινώντας τη διεθνή εμβέλεια του Xposure και τον ρόλο του ως πλατφόρμα παγκόσμιου διαλόγου, καθώς και τη δέσμευση της Σάρτζα να καθιστά τον πολιτισμό προσβάσιμο σε όλους».

Παράλληλα, σύμφωνα με τη διαδικτυακή ειδησεογραφική πλατφόρμα Zawya: «Μετά την ολοκλήρωση της τελετής έναρξης, η Αυτού Υψηλότητα Σεΐχης Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi περιηγήθηκε στους χώρους του φεστιβάλ, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Επισκέφθηκαν το τμήμα της έκθεσης όπου Έλληνες φωτογράφοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους με έργα που αντανακλούν τον πλούσιο εικαστικό και πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας. Η παρουσία τους συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ της Σάρτζα και της Αθήνας».

Από την πλατεία Κοτζιά πάντως, διαμηνύεται ότι η τιμητική διάκριση και η εκτενής διεθνής κάλυψη της παρουσίας του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της Αθήνας να επενδύει στον πολιτισμό ως εργαλείο διεθνούς διαλόγου, συνεργασίας και ήπιας ισχύος, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές κύρος και την αναγνωρισιμότητα της πόλης.

«Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της ελληνικής πρωτεύουσας ως ενεργού και εξωστρεφούς ευρωπαϊκής μητρόπολης, με ισχυρή παρουσία στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη», τονίζουν οι συνεργάτες του Χάρη Δούκα.

