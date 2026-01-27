Δούκας: Αν δεν ψηφίσουμε κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, τότε το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί

Σταθερός στη θέση του ότι στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να υπάρξει απόφαση που να ξεκαθαρίζει ότι το κόμμα δε θα συνεργαστεί υπό καμία συνθήκη με τη ΝΔ για να σχηματίσει κυβέρνηση, εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Μάλιστα ο κ. Δούκας πήγε και ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπάρξει τέτοια συνεδριακή απόφαση, αυτό θα σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ ανοίγει την πόρτα για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

«Το 70% ζητά πολιτική αλλαγή. Αυτό σημαίνει καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Αν όλοι συμφωνούμε -δε νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε- ας το στηρίξουμε στο Συνέδριο», είπε χαρακτηριστικά για το θέμα ο Χάρης Δούκας και συνέχισε:

«Έχω ακούσει διατυπώσεις με μπερδεμένο θολό μήνυμα, ότι ό,τι και να ψηφίσουμε στο Συνέδριο, μετά τις εκλογές θα είναι διαφορετικό το περιβάλλον. Δηλαδή θα είναι κόμμα kinder-έκπληξη;»

«Στηρίζω τον πρόεδρο και ζητάω κάτι με μεγάλη αξία. Οι κρίσιμες αποφάσεις είναι δικαίωμα της βάσης, όχι προνόμιο κορυφαίων στελεχών. Το συνέδριο πρέπει να είναι πολιτικό, όχι μηχανισμών και διαδρόμων», τόνισε ο Χάρης Δούκας διατηρώντας ψηλά τους εσωκομματικούς τόνους. «Αν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πει όχι στο ψήφισμά μου, άρα ναι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, θα είναι πολύ δυσάρεστο», συμπλήρωσε προκαλώντας αίσθηση, καθώς δεν έχει ξαναδηλώσει στο παρελθόν ότι απόρριψη της πρότασής του θα σημαίνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Σε ερώτηση για το αν πραγματικά θεωρεί ότι το να καταψηφιστεί η πρότασή του, τότε «το ΠΑΣΟΚ εμμέσως πλην σαφώς θα λέει ότι συγκυβερνήσω με τη ΝΔ», ο Χάρης Δούκας απάντησε «Αυτό δε θα λέει; Νομίζω καθαρό θα είναι. Γι' αυτό και το βάζουμε. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ένας ξεκάθαρος πόλος για την προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι ΠΑΣΟΚ συμπλήρωμα, ΠΑΣΟΚ δυνατό που μπορεί να κυβερνήσει».

Η νέα, πιο έντονη στάση που τηρεί ο δήμαρχος Αθηναίων σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά φαίνεται πως θα συνεχίσει να προκαλεί εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες θα ενισχύονται και θα πολώνονται όσο πλησιάζουμε προς το Συνέδριο που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου.