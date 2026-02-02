Δούκας: «Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων»

Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού των δήμων επέφερε την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει συγκεκριμένα:

«Έφτασαν οι νέοι λογαριασμοί νερού. Αυξημένοι για όλους τους δήμους έως και 32%. Η πρωθυπουργική υπόσχεση για το ”φθηνότερο δυνατόν νερό”, έκρυβε αυξήσεις. Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν -εκτός από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας- και πανάκριβο νερό. Μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνει επιπλέον, ετησίως, ο δήμος Αθηναίων».

Και προσθέτει: «Η ΕΥΔΑΠ μοίρασε εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αδράνησε για χρόνια να θωρακίσει την Αττική με τα απαραίτητα έργα για τη λειψυδρία. Τώρα, εξισώνει τα τιμολόγια νερού των δήμων με τα βιομηχανικά τιμολόγια, με υπέρογκες αυξήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που θα μπορούσαν να είχαν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων».