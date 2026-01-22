Δούκας: Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια

Για τις συνέπειες της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική μίλησε σε συνέντευξή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι ο δήμος έχει προχωρήσει σε 19.500 καθαρισμούς φρεατίων, αλλά, όπως αποκάλυψε, «στην Αθήνα, μόλις το 20% των δρόμων έχει φρεάτια. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%. Για να πάμε από το 20% στο 40% χρειαζόμαστε κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ», ενώ τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή έχω στη διάθεσή μου μόλις 2 εκατομμύρια».

Μάλιστα σημείωσε ότι ήδη υπάρχει μελέτη της Περιφέρειας Αττικής που αναφέρει ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής θα κοστίσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία είναι διαθέσιμο μόνο το 10%.

Σε ό,τι αφορά τον δήμο της Αθήνας πάντως, ξεκαθάρισε ότι «κάναμε ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στη Ριζούπολη. Θέλουμε να κάνουμε ένα αντίστοιχο στον Κολωνό» και ότι «Ξεμπαζώνουμε όπου μπορούμε τα ρέματα. Το κάνουμε ήδη στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στον Βοτανικό. Παλεύουμε και στον Ποδονίφτη, στις κοίτες του, που είναι από τα τελευταία κομμάτια που έχουν μείνει ανοιχτά, για να τα αναπλάσουμε. Οι δρόμοι που πλημμυρίζουν είναι αυτοί που δεν έχουν φρεάτια. Τα μηχανήματα πηγαίνουν άμεσα στα επικίνδυνα σημεία. Είναι περίπου 200 σημεία: στον Ευαγγελισμό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα Τουρκοβούνια. Δώσαμε μεγάλη μάχη στην Αθήνα».

Αναφερόμενος στο κοινωνικό αποτύπωμα της κακοκαιρίας είπε ότι «το κοινωνικό πρόβλημα είναι τρομακτικό. Έχουμε 200 κλίνες για αστέγους και γέμισαν όλες. Ανοίξαμε μία Λέσχη Φιλίας στον Βοτανικό για 16 άτομα, γέμισε, και αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε και δεύτερη στον Άγιο Ελευθέριο, άλλα 16 άτομα εκεί. Δίνουμε μεγάλη μάχη να βρούμε κι άλλους χώρους, υπνωτήρια, για ανθρώπους, που, λόγω μεγάλης φτώχειας, ψάχνουν ένα σημείο να κοιμηθούν, ειδικά σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Δούκας έγραψε ότι «κάναμε μεγάλη προσπάθεια, ευχαριστώ όλους τους δημοτικούς μας υπαλλήλους, είστε οι ήρωες της πόλης».