Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 10:30:00 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΤΥΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΧΗΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΤΥΧΗΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
86
Κατασκευές
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΣΚΡΑ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΚΡΑ ΝΟ 3Α από: 08:00 πμ έως: 1:00 μμ
91
Κατασκευές
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
104
Λειτουργία
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 15 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
140
Λειτουργία
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 12:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Συντήρηση
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΡΟΠΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΘΕΡΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΘΕΡΟΣ έως κάθετο: ΤΡΟΠΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
137
Λειτουργία
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 1:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΤΕ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
25
Λειτουργία
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΕΩΣ - ΣΚΟΥΡΛΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ - ΠΑΤΜΟΥ - ΝΕΓΕΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
356
Λειτουργία
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΕΦΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
356
Λειτουργία
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΕΩΣ - ΣΚΟΥΡΛΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ - ΠΑΤΜΟΥ - ΝΕΓΕΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
356
Λειτουργία
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΛΑΓΓΙΝΑ, ΒΙΚΕΛΑ, ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ, ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ, ΝΑΖΟΥ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ, ΖΗΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΩΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ.
93
Κατασκευές
3/2/2026 8:00:00 πμ
3/2/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.
1559
Λειτουργία
3/2/2026 9:00:00 πμ
3/2/2026 11:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
82
Κατασκευές
3/2/2026 9:00:00 πμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ απο κάθετο: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
115
Λειτουργία
3/2/2026 9:30:00 πμ
3/2/2026 12:00:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ
87
Κατασκευές
3/2/2026 10:00:00 πμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΕΩΝ, ΚΑΜΕΛΙΩΝ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ.
92
Κατασκευές
3/2/2026 10:30:00 πμ
3/2/2026 1:30:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ
88
Κατασκευές
3/2/2026 11:00:00 πμ
3/2/2026 2:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ
33
Κατασκευές
3/2/2026 11:30:00 πμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ
Συντήρηση
3/2/2026 2:00:00 μμ
3/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 18 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
136
Λειτουργία