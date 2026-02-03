ΑΔΕΔΥ: Στάση Εργασίας από τις 12:00 έως τις 15.00 για τον 13ο και 14ο μισθό

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας την Τρίτη, 3 του Φλεβάρη, από τις 12:00 έως 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού.

Στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών».