Παλαιό Φάληρο: Παρολίγον τραγωδία σε πολυσύχναστο σημείο -Έπεσαν ζαρντινιέρες από μπαλκόνι

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο, όταν ζαρντινιέρες ξεκόλλησαν από μπαλκόνι και βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο.

Το συμβάν που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, σημειώθηκε στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου όταν τα μάρμαρα έφυγαν από μπαλκόνι έκτου ορόφου πολυκατοικίας κι έπεσαν στο πεζοδρόμιο. Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός περαστικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημείο είναι πολυσύχναστο καθώς ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι που έπεσαν οι ζαρντινιέρες, βρίσκεται ένα κουρείο και μία καφετέρια.