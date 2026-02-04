Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τρεις Πανελλαδικές και μέσος όρος 10 για ΑΕΙ

Ελεύθερος Τύπος: Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Η Καθημερινή: Απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Τα Νέα: Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου