Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τρεις Πανελλαδικές και μέσος όρος 10 για ΑΕΙ
Ελεύθερος Τύπος: Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ
Η Καθημερινή: Απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Τα Νέα: Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου
