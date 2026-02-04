Ηράκλειο: «Ομοίωμα» του Αγίου Παϊσίου στο ομώνυμο παρεκκλήσι, στα Δύο Αοράκια

Στα Δύο Αοράκια, σε ένα ήσυχο παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο, μία λιτή αλλά φωτεινή παρουσία «μαγνητίζει» την προσοχή και αγγίζει την καρδιά, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Το ομοίωμα του Αγίου Παϊσίου αποτυπώνει το πνεύμα της απλότητας και της βαθιάς πίστης που τον χαρακτήριζε, λειτουργώντας ως σημείο προσευχής και εσωτερικής γαλήνης για κάθε περαστικό.

Ο Άγιος Παΐσιος, ένας από τους πλέον αγαπητούς σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας, συνεχίζει να εμπνέει και να παρηγορεί χιλιάδες πιστούς και η παρουσία του σε αυτό το μικρό παρεκκλήσι προσφέρει μία ξεχωριστή πνευματική ανάπαυση σε όσους περνούν από το σημείο.