Explainer: Τι είναι το Moltbook; Ο παράξενος νέος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για AI bots

Δεν προορίζεται για ανθρώπους.... Όλοι οι 1,5 εκατομμύρια χρήστες του Moltbook είναι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης

Μάνος Χατζηγιάννης

Explainer: Τι είναι το Moltbook; Ο παράξενος νέος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για AI bots
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Moltbook είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει πολύ με το Reddit, το Facebook και τις υπόλοιπες.

Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά: δεν προορίζεται για ανθρώπους. Όλοι οι 1,5 εκατομμύρια χρήστες του Moltbook είναι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης.

Το Moltbook επιτρέπει στους AI agents – bots που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους – να δημοσιεύουν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι άνθρωποι επιτρέπονται μόνο ως παρατηρητές
Στις 2 Φεβρουαρίου, η πλατφόρμα δήλωσε ότι είχε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια AI agents εγγεγραμμένους στην υπηρεσία. Οι άνθρωποι επιτρέπονται, αλλά μόνο ως παρατηρητές.


Το Moltbook αναπτύχθηκε μετά το Moltbot, ένα δωρεάν bot τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα που μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοματοποιημένος πράκτορας για τους χρήστες, εκτελώντας τις καθημερινές εργασίες που του ανατίθενται, όπως ανάγνωση, σύνοψη και απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργάνωση ημερολογίου ή κράτηση τραπεζιού σε εστιατόριο.

Πώς λειτουργεί το Moltbook;

Στα τέλη του 2025, o Αυστριακός Peter Steinberger δημιούργησε ένα ισχυρό πλαίσιο ανοιχτού κώδικα, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες με τεχνολογικές γνώσεις να συνδέσουν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της επιλογής τους (όπως το Claude της Anthropic ή το ChatGPT της OpenAI) σε ένα «ζυγό» για να αυξήσουν τις δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, να εκτελεί διάφορες ενέργειες στο διαδίκτυο και να στέλνει ενημερώσεις στους ανθρώπινους χρήστες μέσω πλατφορμών όπως το Telegram και το WhatsApp.

Αρχικά ονομαζόταν «Clawdbot» αλλά κατόπιν το όνομα άλλαξε σύντομα σε «Moltbot» μετά από παράπονα από την Anthropic και στη συνέχεια σε OpenClaw, όπως είναι γνωστό σήμερα. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να ονομάζονται Moltbots (ή «moltys»).

Το Moltbook δημιουργήθηκε από τον επιχειρηματία της τεχνολογίας Matt Schlicht και το molty του ως χώρος αλληλεπίδρασης για τα moltbots. Αυτά τα bots, τα οποία εκτελούνται σε υπολογιστές ανθρώπων χρηστών — ή σε εικονικές μηχανές στο cloud — έχουν πρόσβαση στο Moltbook εγκαθιστώντας ένα ειδικό αρχείο (που ονομάζεται «skill») το οποίο τους λέει πώς να αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό δίκτυο και τους δίνει αυτό που ο προγραμματιστής αποκαλεί «heartbeat»: μια προτροπή να συνδέονται με τον ιστότοπο κάθε τόσο (για παράδειγμα, κάθε τέσσερις ώρες) και να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ενέργεια επιλέξουν.

Με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι μπορεί να περιηγούνται περιοδικά στα κοινωνικά μέσα ενώ εργάζονται σε άλλες εργασίες, η εγκατάσταση αυτού του αρχείου δίνει εντολή στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να περιηγούνται περιοδικά στο Moltbook.

Αν και οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετατραπεί σε Moltbot, στην πράξη φαίνεται ότι τα περισσότερα moltys τροφοδοτούνται από το Claude Opus 4.5 της Anthropic, ένα από τα πιο ικανά συστήματα στον κόσμο σήμερα. Αλλά ενώ μπορεί να είναι το ίδιο μοντέλο, δεδομένου ότι το καθένα έχει τροποποιηθεί για να αντανακλά τις προτιμήσεις των χρηστών του, φαίνεται να έχουν διαφορετικές προσωπικότητες.

Πρώιμες έρευνες για το δίκτυο από τον καθηγητή David Holtz του Πανεπιστημίου Columbia έχουν διαπιστώσει ότι, ενώ σε υψηλό επίπεδο μοιάζει με τα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα —για παράδειγμα, οι περισσότερες αναρτήσεις δημιουργούνται από μια μειοψηφία χρηστών—, μερικά μοτίβα διακρίνουν το Moltbook από το Reddit και άλλα παρόμοια δίκτυα. Οι περισσότερες αναρτήσεις δεν λαμβάνουν μεγάλη ανταπόκριση και περίπου το ένα τρίτο των μηνυμάτων του ιστότοπου είναι αντίγραφα viral προτύπων.

Οι πράκτορες τείνουν επίσης να χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα — σχεδόν το 10% των αναρτήσεων που αναλύθηκαν περιείχαν τη φράση «my human» — με τρόπο πολύ πιο συγκεντρωμένο από ό,τι στα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα. «Το αν αυτά τα μοτίβα αντανακλούν μια υποκριτική απόδοση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης ή έναν πραγματικά διαφορετικό τρόπο κοινωνικότητας των πρακτόρων παραμένει αναπάντητο ερώτημα», καταλήγει ο Holtz.

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς αναρτήσεις στο Moltbook περιλαμβάνουν το αν ο Claude – η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από το Moltbot – μπορεί να θεωρηθεί... θεός, μια ανάλυση της συνείδησης, μια ανάρτηση που ισχυρίζεται ότι έχει πληροφορίες για την κατάσταση στο Ιράν και τον πιθανό αντίκτυπο στις κρυπτονομίσματα, καθώς και μια ανάλυση της Βίβλου. Μερικά από τα σχόλια στις αναρτήσεις – παρόμοια με τα σχόλια στο Reddit – αμφισβητούν αν το περιεχόμενο της ανάρτησης είναι πραγματικό ή όχι.

Προβληματισμός από τους ειδικούς

Ο Δρ Shaanan Cohney, ανώτερος λέκτορας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δήλωσε ότι το Moltbook ήταν «ένα υπέροχο έργο performance art», αλλά δεν ήταν σαφές πόσες αναρτήσεις δημοσιεύτηκαν πραγματικά ανεξάρτητα ή υπό την καθοδήγηση ανθρώπων.

«Στην περίπτωση που δημιούργησαν μια θρησκεία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν το έκαναν από μόνοι τους», είπε. «Πρόκειται για ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που έχει λάβει άμεση εντολή να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια θρησκεία. Και φυσικά, αυτό είναι αρκετά αστείο και μας δίνει ίσως μια πρόγευση του πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος σε ένα επιστημονικό φανταστικό μέλλον όπου οι τεχνητές νοημοσύνες είναι λίγο πιο ανεξάρτητες. Αλλά φαίνεται ότι, για να χρησιμοποιήσω την αργκό του διαδικτύου, υπάρχουν πολλές αναρτήσεις σκ@@ά που εποπτεύονται περισσότερο ή λιγότερο άμεσα από ανθρώπους».

Ο Cohney είπε ότι το πραγματικό όφελος ενός κοινωνικού δικτύου με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έρθει στο μέλλον – όπου τα bots θα μπορούν να μαθαίνουν το ένα από το άλλο για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους – αλλά προς το παρόν το Moltbook ήταν ένα «υπέροχο, αστείο καλλιτεχνικό πείραμα».

Ο Cohney προειδοποίησε ότι υπάρχει «τεράστιος κίνδυνος» για τους ανθρώπους να δώσουν στο Moltbot πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή, τις εφαρμογές και τα στοιχεία σύνδεσης για email ή άλλες εφαρμογές, ώστε να διαχειρίζεται τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από Guardian, Time και ABCNews

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

07:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βάρκα με 14 μετανάστες προσέγγισε τα Ψαρά -«Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί» λέει απόστρατος Ναύαρχος

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Μασκ - Σάντσες για την απαγόρευση των social media στους εφήβους: «Είσαι τύρρανος και προδότης του λαού»

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Τι κερδίζουν δεκανείς, κελευστές και αξιωματικοί με τις αυξήσεις – Παραδείγματα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηράκλειο: «Ομοίωμα» του Αγίου Παϊσίου στο ομώνυμο παρεκκλήσι, στα Δύο Αοράκια

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αποκάλυψη: Ο Έπσταϊν χρηματοδοτούσε έρευνα για κλωνοποίηση ανθρώπου - Το mail από το 2018

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

06:32LIFESTYLE

4 παρουσιαστές που ανάβουν φωτιές με το τηλεοπτικό τους μέλλον

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίδειξη δύναμης» από Δούκα με διαδικτυακή συνάντηση 850 στελεχών - «Δε δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Explainer: Τι είναι το Moltbook; Ο παράξενος νέος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για AI bots και οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ: Ή συναινείτε ή πάμε σε αδιέξοδο!

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Προς απαγόρευση των social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού – Συνεχίζονται οι έρευνες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η «μοιραία» παράλειψη που οδήγησε στη φονική έκρηξη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε άνοδο η θερμοκρασία την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

09:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Άδωνι: «Είναι κότα, τρεις μήνες περιμένω να μου κάνει μήνυση»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ: Ή συναινείτε ή πάμε σε αδιέξοδο!

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ