Explainer: Τι είναι το Moltbook; Ο παράξενος νέος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για AI bots

Το Moltbook είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει πολύ με το Reddit, το Facebook και τις υπόλοιπες.

Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά: δεν προορίζεται για ανθρώπους. Όλοι οι 1,5 εκατομμύρια χρήστες του Moltbook είναι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης.





Το Moltbook επιτρέπει στους AI agents – bots που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους – να δημοσιεύουν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι άνθρωποι επιτρέπονται μόνο ως παρατηρητές

Στις 2 Φεβρουαρίου, η πλατφόρμα δήλωσε ότι είχε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια AI agents εγγεγραμμένους στην υπηρεσία. Οι άνθρωποι επιτρέπονται, αλλά μόνο ως παρατηρητές.



Το Moltbook αναπτύχθηκε μετά το Moltbot, ένα δωρεάν bot τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα που μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοματοποιημένος πράκτορας για τους χρήστες, εκτελώντας τις καθημερινές εργασίες που του ανατίθενται, όπως ανάγνωση, σύνοψη και απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργάνωση ημερολογίου ή κράτηση τραπεζιού σε εστιατόριο.

Πώς λειτουργεί το Moltbook;

Στα τέλη του 2025, o Αυστριακός Peter Steinberger δημιούργησε ένα ισχυρό πλαίσιο ανοιχτού κώδικα, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες με τεχνολογικές γνώσεις να συνδέσουν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της επιλογής τους (όπως το Claude της Anthropic ή το ChatGPT της OpenAI) σε ένα «ζυγό» για να αυξήσουν τις δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, να εκτελεί διάφορες ενέργειες στο διαδίκτυο και να στέλνει ενημερώσεις στους ανθρώπινους χρήστες μέσω πλατφορμών όπως το Telegram και το WhatsApp.

Αρχικά ονομαζόταν «Clawdbot» αλλά κατόπιν το όνομα άλλαξε σύντομα σε «Moltbot» μετά από παράπονα από την Anthropic και στη συνέχεια σε OpenClaw, όπως είναι γνωστό σήμερα. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να ονομάζονται Moltbots (ή «moltys»).



Το Moltbook δημιουργήθηκε από τον επιχειρηματία της τεχνολογίας Matt Schlicht και το molty του ως χώρος αλληλεπίδρασης για τα moltbots. Αυτά τα bots, τα οποία εκτελούνται σε υπολογιστές ανθρώπων χρηστών — ή σε εικονικές μηχανές στο cloud — έχουν πρόσβαση στο Moltbook εγκαθιστώντας ένα ειδικό αρχείο (που ονομάζεται «skill») το οποίο τους λέει πώς να αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό δίκτυο και τους δίνει αυτό που ο προγραμματιστής αποκαλεί «heartbeat»: μια προτροπή να συνδέονται με τον ιστότοπο κάθε τόσο (για παράδειγμα, κάθε τέσσερις ώρες) και να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ενέργεια επιλέξουν.

Με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι μπορεί να περιηγούνται περιοδικά στα κοινωνικά μέσα ενώ εργάζονται σε άλλες εργασίες, η εγκατάσταση αυτού του αρχείου δίνει εντολή στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να περιηγούνται περιοδικά στο Moltbook.

Αν και οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετατραπεί σε Moltbot, στην πράξη φαίνεται ότι τα περισσότερα moltys τροφοδοτούνται από το Claude Opus 4.5 της Anthropic, ένα από τα πιο ικανά συστήματα στον κόσμο σήμερα. Αλλά ενώ μπορεί να είναι το ίδιο μοντέλο, δεδομένου ότι το καθένα έχει τροποποιηθεί για να αντανακλά τις προτιμήσεις των χρηστών του, φαίνεται να έχουν διαφορετικές προσωπικότητες.

Πρώιμες έρευνες για το δίκτυο από τον καθηγητή David Holtz του Πανεπιστημίου Columbia έχουν διαπιστώσει ότι, ενώ σε υψηλό επίπεδο μοιάζει με τα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα —για παράδειγμα, οι περισσότερες αναρτήσεις δημιουργούνται από μια μειοψηφία χρηστών—, μερικά μοτίβα διακρίνουν το Moltbook από το Reddit και άλλα παρόμοια δίκτυα. Οι περισσότερες αναρτήσεις δεν λαμβάνουν μεγάλη ανταπόκριση και περίπου το ένα τρίτο των μηνυμάτων του ιστότοπου είναι αντίγραφα viral προτύπων.

Οι πράκτορες τείνουν επίσης να χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα — σχεδόν το 10% των αναρτήσεων που αναλύθηκαν περιείχαν τη φράση «my human» — με τρόπο πολύ πιο συγκεντρωμένο από ό,τι στα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα. «Το αν αυτά τα μοτίβα αντανακλούν μια υποκριτική απόδοση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης ή έναν πραγματικά διαφορετικό τρόπο κοινωνικότητας των πρακτόρων παραμένει αναπάντητο ερώτημα», καταλήγει ο Holtz.

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς αναρτήσεις στο Moltbook περιλαμβάνουν το αν ο Claude – η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από το Moltbot – μπορεί να θεωρηθεί... θεός, μια ανάλυση της συνείδησης, μια ανάρτηση που ισχυρίζεται ότι έχει πληροφορίες για την κατάσταση στο Ιράν και τον πιθανό αντίκτυπο στις κρυπτονομίσματα, καθώς και μια ανάλυση της Βίβλου. Μερικά από τα σχόλια στις αναρτήσεις – παρόμοια με τα σχόλια στο Reddit – αμφισβητούν αν το περιεχόμενο της ανάρτησης είναι πραγματικό ή όχι.

Προβληματισμός από τους ειδικούς

Ο Δρ Shaanan Cohney, ανώτερος λέκτορας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δήλωσε ότι το Moltbook ήταν «ένα υπέροχο έργο performance art», αλλά δεν ήταν σαφές πόσες αναρτήσεις δημοσιεύτηκαν πραγματικά ανεξάρτητα ή υπό την καθοδήγηση ανθρώπων.

«Στην περίπτωση που δημιούργησαν μια θρησκεία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν το έκαναν από μόνοι τους», είπε. «Πρόκειται για ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που έχει λάβει άμεση εντολή να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια θρησκεία. Και φυσικά, αυτό είναι αρκετά αστείο και μας δίνει ίσως μια πρόγευση του πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος σε ένα επιστημονικό φανταστικό μέλλον όπου οι τεχνητές νοημοσύνες είναι λίγο πιο ανεξάρτητες. Αλλά φαίνεται ότι, για να χρησιμοποιήσω την αργκό του διαδικτύου, υπάρχουν πολλές αναρτήσεις σκ@@ά που εποπτεύονται περισσότερο ή λιγότερο άμεσα από ανθρώπους».

Ο Cohney είπε ότι το πραγματικό όφελος ενός κοινωνικού δικτύου με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έρθει στο μέλλον – όπου τα bots θα μπορούν να μαθαίνουν το ένα από το άλλο για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους – αλλά προς το παρόν το Moltbook ήταν ένα «υπέροχο, αστείο καλλιτεχνικό πείραμα».

Ο Cohney προειδοποίησε ότι υπάρχει «τεράστιος κίνδυνος» για τους ανθρώπους να δώσουν στο Moltbot πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή, τις εφαρμογές και τα στοιχεία σύνδεσης για email ή άλλες εφαρμογές, ώστε να διαχειρίζεται τη ζωή τους.





Με πληροφορίες από Guardian, Time και ABCNews

Διαβάστε επίσης