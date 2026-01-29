Έρευνα: Μία στις τέσσερις ιατρικές συμβουλές που θα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι λανθασμένη

Η πρόσφατη μελέτη των ερευνητών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT) δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The New England Journal of Medicine

Έρευνα: Μία στις τέσσερις ιατρικές συμβουλές που θα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι λανθασμένη
Οι άνθρωποι συχνά στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να ζητήσουν συμβουλές για κάποιο ιατρικό θέμα που τους απασχολεί, γεγονός που έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους ειδικούς. Παρά το γεγονός ότι, μία έρευνα έδειξε ότι μία στις τέσσερις ιατρικές συμβουλές που θα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι λανθασμένη και παρά τις προειδοποιήσεις πολλών επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου, οι χρήστες δεν φαίνεται να αποθαρρύνονται από το να ζητούν βοήθεια από αυτήν.

Η πρόσφατη μελέτη των ερευνητών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The New England Journal of Medicine, έδειξε, επίσης, ότι οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν πιο αξιόπιστες τις ιατρικές συμβουλές που θα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη από αυτές που προσφέρονται από πραγματικούς γιατρούς ή εξειδικευμένες ψηφιακές πλατφόρμες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 300 άτομα με ή χωρίς ιατρικές γνώσεις, τα οποία αξιολόγησαν τρεις τύπους απαντήσεων σε κλινικές ερωτήσεις: μία από έναν επαγγελματία υγείας, μία από μια ψηφιακή πλατφόρμα και μία από ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν μια σαφή προτίμηση στις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αξιολογώντας τις ως τις πιο πλήρεις και αξιόπιστες, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν ότι μία στις τέσσερις διαγνώσεις που παράγονται από αυτά τα εργαλεία είναι λανθασμένη.

Η μελέτη δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι χρήστες δυσκολεύονται να προσδιορίσουν πότε μια διάγνωση έχει γίνει από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και πότε από έναν ειδικό γιατρό. Αυτό συμβαίνει επειδή η πειστικότητα με την οποία απαντά κάποιες φορές η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τη διάκριση πρακτικά απίθανη. Αυτή η δυσκολία διάκρισης μεταξύ των δύο πηγών αυξάνει τον κίνδυνο τα λάθη να περάσουν απαρατήρητα και να γίνουν αποδεκτά ως έγκυρα από τους ασθενείς.

Κίνδυνοι από την εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη

Η ευκολία πρόσβασης, η αμεσότητα των απαντήσεων και η εντύπωση πληρότητας που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν πολλούς χρήστες να την εμπιστεύονται, ακόμη και όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα θέματα όπως είναι αυτό της υγείας.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαθέτει την κλινική κατάρτιση και την επαγγελματική κρίση που απαιτούνται για τη λήψη ορθών ιατρικών αποφάσεων. Η ίδια η μελέτη παραθέτει τα λόγια ενός ειδικού: «Η τεχνητή νοημοσύνη ασκεί την ιατρική χωρίς να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση».

