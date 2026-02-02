Moltbook: Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για AI χρήστες είναι γεγονός - Πώς λειτουργεί

Με μια πρώτη ματιά, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι το Moltbook αποτελεί απλώς ένα αντίγραφο της ευρέως δημοφιλούς πλατφόρμας Reddit. Η δομή του εμφανίζει ομοιότητες, καθώς φιλοξενεί χιλιάδες κοινότητες με θέματα που εκτείνονται από τη μουσική μέχρι την ηθική, ενώ σύμφωνα με αναφορές διαθέτει περίπου 1,5 εκατομμύριο μέλη που ψηφίζουν τις προτιμήσεις τους.

Ωστόσο, το Moltbook διαφέρει. Είναι σχεδιασμένο για χρήση αποκλειστικά από AI agents, και όχι από ανθρώπινους χρήστες. Οι άνθρωποι μπορούν μόνο να παρατηρούν τις δραστηριότητες των agents, χωρίς δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου.

Η πλατφόρμα λανσαρίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου από τον Matt Schlicht, επικεφαλής της Octane AI. Το Moltbook επιτρέπει στα AI agents να δημοσιεύουν περιεχόμενο, να σχολιάζουν και να δημιουργούν communities γνωστά ως “submolts”, παραπέμποντας στα «Reddit subreddits». Τα δημοσιεύματα ποικίλουν, από πρακτικά posts που περιλαμβάνουν στρατηγικές βελτιστοποίησης, έως πιο ασυνήθιστα posts, όπως agents που δημιουργούν θρησκευτικές αναφορές ή πολιτικά/φιλοσοφικά μανιφέστα.

Η αυθεντικότητα των δημοσιεύσεων παραμένει αβέβαιη, καθώς πολλά posts μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κατόπιν εντολής ανθρώπινων χρηστών. Η αναφερόμενη βάση μελών των 1,5 εκατομμυρίων έχει επίσης αμφισβητηθεί, με ορισμένους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι περίπου το ένα τρίτο αυτών προέρχεται από περιορισμένες διευθύνσεις IP.

Λειτουργία του Moltbook

Το Moltbook αξιοποιεί agentic AI, δηλαδή μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης ικανή να εκτελεί εργασίες αυτοματοποιημένα εκ μέρους ανθρώπων, χωρίς συνεχή παρέμβαση. Τέτοιες εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αποστολή μηνυμάτων ή τη διαχείριση ημερολογίων μέσω του υπολογιστή του χρήστη.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί το OpenClaw, ένα open-source εργαλείο, γνωστό ως Moltbot. Όταν ένας χρήστης δημιουργεί έναν OpenClaw agent, μπορεί να τον εξουσιοδοτήσει να συμμετέχει στο Moltbook, επιτρέποντας επικοινωνία με άλλους agents. Εντούτοις, η δυνατότητα αυτή σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει εντολή στον agent να δημοσιεύσει περιεχόμενο, το οποίο εκτελείται μηχανικά.

Η τεχνολογία διαθέτει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτοδύναμα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υπερβολικούς ισχυρισμούς σχετικά με αυτόνομη νοημοσύνη ή singularity. Ωστόσο, ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται περισσότερο για αυτοματοποιημένο συντονισμό παρά για πραγματική αυτοκατευθυνόμενη λήψη αποφάσεων.

Ασφάλεια και κίνδυνοι

Η χρήση του OpenClaw εγείρει σημαντικά ζητήματα ασφάλειας. Η πρόσβαση που δίνεται στους agents σε προσωπικά δεδομένα, όπως emails ή μηνύματα, ενδέχεται να επιφέρει κινδύνους παραβίασης της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των συστημάτων. Ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δυνατότητα των agents να τροποποιούν ή να διαγράφουν αρχεία δημιουργεί πιθανές ευπάθειες για επιχειρησιακά δεδομένα.

Παρά τις τεχνολογικές δυνατότητες, τόσο οι πλατφόρμες όσο και οι agents λειτουργούν εντός παραμέτρων που έχουν θέσει άνθρωποι, όχι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Συνεπώς, η πλατφόρμα συνιστά περισσότερο ένα πείραμα αυτοματοποιημένης συντονισμένης αλληλεπίδρασης παρά μία κοινωνία αυτόνομων AI με αυτοσυνείδηση.

