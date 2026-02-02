Ανάλυση Guardian: Γιατί η πρώτη εβδομάδα του «αμερικανικού» TikTok ήταν καταστροφή

Αρνητικό πρόσημο καταγράφει η πρώτη εβδομάδα του TikTok υπό αμερικανική ιδιοκτησία με φωνές για λογοκρισία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ανάλυση Guardian: Γιατί η πρώτη εβδομάδα του «αμερικανικού» TikTok ήταν καταστροφή
AP
Το TikTok στις 22 Ιανουαρίου 2026, πολιτογραφήθηκε «Αμερικανός πολίτης», όταν η κινεζική μητρική εταιρεία του, ByteDance, ολοκλήρωσε μια συμφωνία για την πώληση της εφαρμογής σε μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και ο γίγαντας επιχειρηματικού λογισμικού Oracle.

Επί κινεζικής ιδιοκτησίας η εφαρμογή κατέγραψε ραγδαία άνοδο με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες, όμως υπό τη νέα αμερικανική ηγεσία, το μέλλον της δεν φαντάζει ευοίωνο, και ο βρετανικός Guardian αναλύει και εξηγεί τους λόγους αυτής της «καταστροφικής» πρώτης εβδομάδας του αμερικανικού πια TikTok.

Την ημέρα μετά την άφιξη του TikTok, οι ιδιοκτήτες του άλλαξαν την πολιτική απορρήτου του για να επιτρέψουν την πιο εκτεταμένη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ακριβούς τοποθεσίας των χρηστών του.

Η αλλαγή ήταν αξιοσημείωτη όχι τόσο για την πιθανή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, όσο για την υποψία που προκάλεσαν οι νέοι ιδιοκτήτες. Η ενημερωμένη πολιτική είναι σύμφωνη με εκείνη άλλων μεγάλων κοινωνικών δικτύων. Αλλά τι σκόπευαν να κάνουν με τα δεδομένα των χρηστών αυτοί οι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Oracle και δωρητής της MAGA, Λάρι Έλισον; Οι αλλαγές προκάλεσαν υποψίες που λίγες μέρες αργότερα εξελίχθηκαν σε παράνοια.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που ακολούθησε τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του TikTok, οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν δύο σημαντικά γεγονότα, ποου έφερα το TikTok στο χείλος του γκρεμού.

Μια σφοδρή, πολική χιονοθύελλα έπληξε τη χώρα και έθεσε περίπου 230 εκατομμύρια ανθρώπους σε επιφυλακή, ενώ ομοσπονδιακοί αξιωματικοί μετανάστευσης σκότωσαν έναν 37χρονο Αμερικανό πολίτη στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας, η οποία προκάλεσε διαψεύσεις από τον Λευκό Οίκο παρά το άφθονο βίντεο.

Η χειμερινή καταιγίδα Fern προκάλεσε προβλήματα σε πολλά κέντρα δεδομένων της Oracle στα οποία βασίζεται το TikTok, κάτι που η εταιρεία δεν δημοσιοποίησε τότε. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή υπέστη σοβαρές διακοπές, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας. Πολλοί χρήστες δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να ανεβάσουν βίντεο. Άλλοι δήλωσαν ότι τα βίντεό τους δεν είχαν καμία προβολή παρά τους σημαντικούς ακολούθους.

Ταυτόχρονα, εξέχουσες προσωπικότητες προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν το TikTok για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τον βίαιο θάνατο του Alex Pretti από τα πυρά ανδρών του ICE. Διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να δημοσιεύσουν βίντεο ή ότι δεν είχαν καμία προβολή.

Σε απάντηση, πολλοί χρήστες - μεταξύ των οποίων επιφανείς προσωπικότητες κατηγόρησαν το TikTok ότι καταπνίγει βίντεο που επικρίνουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης. Τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - οι New York Times, Variety, the Independent, CNN, Washington Post - έλαβαν υπόψη τους ισχυρισμούς τους. Το περιοδικό Cosmopolitan ρώτησε: « Λογοκρίνει το TikTok περιεχόμενο κατά του ICE; » Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Chris Murphy, από το Κονέκτικατ, έγραψε στο Twitter ότι η φερόμενη λογοκρισία του TikTok αποτελεί «απειλή για τη δημοκρατία».

Μετά από μέρες κατακραυγής στο διαδίκτυο, έλεγχο στην πραγματική ζωή και πιθανώς δεκάδες αιτήματα για διευκρινίσεις από τον Τύπο, το TikTok εξέδωσε μια δήλωση στις 26 Ιανουαρίου, αποδίδοντας τα προβλήματα στο χιόνι, τον πάγο και το κρύο.

Είναι ασυνήθιστο ένα φυσικό συμβάν όπως μια καταιγίδα να πλήξει έναν σημαντικό ιστότοπο της ψηφιακής ζωής όπως το TikTok, καθώς τέτοιες δημοφιλείς εφαρμογές συχνά έχουν αντίγραφα ασφαλείας των αντιγράφων ασφαλείας τους, αλλά μπορεί να συμβεί.

Η πιο ισχυρή προσωπικότητα που κατηγόρησε το TikTok για λογοκρισία δεν ήταν ο πιο διάσημος χρήστης του. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια είναι περισσότερο γνωστός για την παρουσία του μέσω γραπτών μηνυμάτων στο X παρά για τα TikTok του. Παρ' όλα αυτά, ο Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου ότι το γραφείο του θα διερευνήσει εάν το TikTok είχε λογοκρίνει βίντεο που ασκούσαν κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, διευρύνοντας το πεδίο της φερόμενης παρέμβασης της εφαρμογής υπέρ του MAGA.

Η καθυστερημένη απόδοση ευθυνών δεν βοήθησε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της δημόσιας κριτικής. Άγνωστος αριθμός χρηστών δήλωσαν ότι εγκαταλείπουν το νέο αμερικανικό TikTok ως απάντηση στην υποτιθέμενη λογοκρισία του.

Η μαζική έξοδος έχει ωθήσει έναν νέο ανταγωνιστή, το Upscrolled, το οποίο υπόσχεται λιγότερη λογοκρισία από το TikTok, στην κορυφαία θέση στο Apple App Store των ΗΠΑ και στην τρίτη θέση στο Google Play Store.

Ένα δελτίο τύπου του Upscrolled αναφέρει πλέον περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες. Μέχρι στιγμής, το TikTok βρίσκεται στο Νο. 16 στο iPhone App Store και στη 10η θέση στο Google Play Store.

Με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως, φαίνεται απίθανο το TikTok να εξαφανιστεί εντελώς ως αποτέλεσμα αυτών των αποτυχιών. Το Facebook και το Instagram έχουν αντέξει πολύ σοβαρότερα σκάνδαλα από αυτό. Η πρώτη εβδομάδα του TikTok στις ΗΠΑ, ωστόσο, δεν προμηνύει καλό οιωνό για το μέλλον του. Η εφαρμογή έχει βλάψει την εμπιστοσύνη των χρηστών και ένα ακόμη λάθος βήμα μπορεί να προκαλέσει μια πιο μόνιμη βλάβη.

