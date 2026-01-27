Γκάβιν Νιούσομ: Kατηγορεί το TikTok ότι καταπνίγει περιεχόμενο που επικρίνει τον Τραμπ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κατηγόρησε το TikTok ότι καταπνίγει περιεχόμενο που ασκεί κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ξεκίνησε μια αναθεώρηση των πρακτικών εποπτείας περιεχομένου της πλατφόρμας για να διαπιστώσει εάν παραβιάζουν την πολιτειακή νομοθεσία.

Το βήμα αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της κινεζικής ByteDance,της μητρικής εταιρείας του TikTok, την περασμένη εβδομάδα ότι ολοκλήρωσε μια συμφωνία για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με πλειοψηφία αμερικανικής ιδιοκτησίας, η οποία θα ασφαλίζει δεδομένα των ΗΠΑ, για να μην απαγορευθεί στις ΗΠΑ η εφαρμογή σύντομων βίντεο που χρησιμοποιείται από περισσότερους από 200 εκατομμύρια Αμερικανούς.

«Μετά την πώληση του TikTok σε έναν επιχειρηματικό όμιλο που συνδέεται με τον Τραμπ, το γραφείο μας έχει λάβει αναφορές και ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα περιστατικά για απαγόρευση περιεχομένου που ασκεί κριτική στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε το γραφείο του Nιούσομ στο X τη Δευτέρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο Γκάβιν Νιούσομ ξεκινά επανεξέταση αυτής της συμπεριφοράς και καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια να διαπιστώσει εάν παραβιάζει τη νομοθεσία της Καλιφόρνια», πρόσθεσε. Σε απάντηση, ένας εκπρόσωπος της κοινοπραξίας για το TikTok στις ΗΠΑ επισήμανε μια προηγούμενη δήλωση που κατηγόρησε μια διακοπή ρεύματος σε κέντρο δεδομένων, προσθέτοντας: «Θα ήταν ανακριβές να αναφέρουμε ότι πρόκειται για οτιδήποτε άλλο εκτός από τα τεχνικά προβλήματα που έχουμε επιβεβαιώσει με διαφάνεια».

Οι χρήστες ενδέχεται να παρατηρήσουν σφάλματα, βραδύτερους χρόνους φόρτωσης ή αιτήματα με χρονικό όριο λήξης κατά την ανάρτηση νέου περιεχομένου λόγω των επιπτώσεων της διακοπής, πρόσθεσε η κοινοπραξία. «Ενώ το δίκτυο έχει αποκατασταθεί, η διακοπή προκάλεσε μια διαδοχική συστημική βλάβη την οποία εργαζόμαστε για να επιλύσουμε», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο πριν από τις δηλώσεις του Nιούσομ.

Ο Νιούσομ, Δημοκρατικός, και ο Τραμπ , Ρεπουμπλικάνος, ασκούν εδώ και καιρό κριτική ο ένας στον άλλον. Η κατηγορία του Νιούσομ τη Δευτέρα ήρθε καθώς αρκετοί χρήστες του TikTok ανέφεραν ανωμαλίες και κατηγόρησαν την πλατφόρμα ότι λογοκρίνει τις αναρτήσεις τους.

Ο Στιβ Βλάντεκ, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Georgetown, δήλωσε ότι ένα βίντεο που κατέγραψε σχετικά με αναφορές ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί μετανάστευσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εκτεταμένη εξουσία για να εισέλθουν βίαια στα σπίτια ανθρώπων χωρίς ένταλμα δικαστή είχε τεθεί «υπό εξέταση».

Η Κέισι Φίσλερ, ειδικός στην τεχνολογική ηθική και το δίκαιο του διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, δήλωσε στο CNN ότι «δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνης» στη νέα ιδιοκτησία του TikTok. Είπε στο μέσο ότι αντιμετώπισε προβλήματα με την ανάρτηση βίντεο που αναφέρονταν στην καταστολή της μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Η συμφωνία της περασμένης εβδομάδας για το Tik Tok αποτέλεσε ορόσημο για την εταιρεία μετά από χρόνια διαμάχης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και την ιδιωτικότητα υπό τον Τραμπ και τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η ByteDance δήλωσε ότι η TikTok USDS Joint Venture LLC θα ασφαλίσει τα δεδομένα, τις εφαρμογές και τους αλγόριθμους των χρηστών στις ΗΠΑ μέσω μέτρων προστασίας δεδομένων και κυβερνοασφάλειας, σε μια συμφωνία που επαίνεσε ο Τραμπ. Με περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακολούθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Τραμπ απέδωσε εν μέρει στην εφαρμογή τη νίκη του στις εκλογές του 2024.

Η συμφωνία προβλέπει ότι Αμερικανοί και παγκόσμιοι επενδυτές θα κατέχουν το 80,1% της επιχείρησης, ενώ η ByteDance θα κατέχει το 19,9%. Κάθε ένας από τους τρεις διαχειριστές επενδυτές της κοινοπραξίας, ο γίγαντας του cloud computing Oracle, ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και η επενδυτική εταιρεία MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι, θα κατέχει μερίδιο 15%. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας υπέγραψαν τη συμφωνία, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.