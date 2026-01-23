Το TikTok μένει ΗΠΑ: Πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της σε μη Κινέζους επενδυτές

Απέφυγε την απαγόρευση στις ΗΠΑ η δημοφιλής πλατφόρμα, δίνοντας τέλος στην εξαετή διαμάχη

Το TikTok μένει ΗΠΑ: Πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της σε μη Κινέζους επενδυτές

Ανοίγει ο δρόμος για μετάβαση του TikTok σε αμερικανική ιδιοκτησία.

Η ByteDance, η κινεζική μητρική της TikTok, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ σε μη Κινέζους επενδυτές την Πέμπτη, σε μια συμφωνία που μεταβιβάζει τον έλεγχο σε μια νέα κοινοπραξία και εκκαθαρίζει τον κίνδυνο ομοσπονδιακής απαγόρευσης υπό τον φόβο για την εθνική ασφάλεια, δίνοντας τέλος σε μία 6ετή διαμάχη με την αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέοι ιδιοκτήτες — συμπεριλαμβανομένων των Oracle, Silver Lake, της εταιρείας MGX των Εμιράτων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Michael Dell — θα ελέγχουν περισσότερο από το 80% της νέας οντότητας που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ByteDance θα διατηρήσει περίπου το 19.9% του κεφαλαίου.

«Η κοινοπραξία που ανήκει κατά πλειοψηφία στις ΗΠΑ θα λειτουργεί σύμφωνα με καθορισμένα μέτρα ασφαλείας που προστατεύουν την εθνική ασφάλεια μέσω ολοκληρωμένης προστασίας δεδομένων, ασφάλειας αλγορίθμων, εποπτείας περιεχομένου και διασφαλίσεων λογισμικού για τους χρήστες των ΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Επικεφαλής της νέας οντότητας θα είναι ο Adam Presser, που διορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος, και ο Will Farrell, ως Chief Security Officer.

Η εταιρεία θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα αποτελείται από τον εκτελεστικό διευθυντή της TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, Shou Chew. Kenneth Glueck, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Oracle. και εκπρόσωποι των Susquehanna International Group, Silver Lake και MGX, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πανηγύρισε τη συμφωνία και τη θεώρησε κλειδί για τη συνέχεια της εφαρμογής στη χώρα. «Είμαι τόσο χαρούμενος που βοήθησα να σωθεί το TikTok!» έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυο Truth Social.

Στο ίδιο μήνυμα, ο πρόεδρος εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του στον Κινέζο ομόλογό του. «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σι της Κίνας που συνεργάστηκε μαζί μας και τελικά ενέκρινε τη συμφωνία», είπε.

Η σύγκρουση για το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν ο τότε πρόεδρος υποσχέθηκε να απαγορεύσει την εφαρμογή. Η πίεση εντάθηκε το 2024, όταν ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο που απαιτούσε την απόσχιση της αμερικανικής έκδοσης του TikTok από την κινεζική μητρική του ή, αν όχι, την απαγόρευσή του. Στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ καθυστέρησε επανειλημμένα την επιβολή, ενώ προωθούσε μια συμφωνία για τη μεταφορά του ελέγχου στα χέρια των ΗΠΑ.

Η συμφωνία έλαβε προεδρική έγκριση το περασμένο φθινόπωρο και έθεσε προθεσμία έως τις 23 Ιανουαρίου για την ολοκλήρωσή της, την οποία υπέγραψε η TikTok τον προηγούμενο μήνα. Η πώληση ωφελεί περισσότερους από 200 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πηγή ψυχαγωγίας, πληροφόρησης και οικονομικής διατροφής.

Σύμφωνα με ένα εσωτερικό σημείωμα που έστειλε ο Shou Chew, η νέα κοινοπραξία θα αναλάβει τον έλεγχο των δεδομένων χρηστών των ΗΠΑ και των περισσότερων τοπικών λειτουργιών. Η Oracle θα επιβλέπει την αποθήκευση των πληροφοριών και η νέα οντότητα θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία περιεχομένου για το αμερικανικό κοινό. Η παγκόσμια εταιρεία που ελέγχεται από την ByteDance θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ.

Shou Chew

Ο διευθύνων σύμβουλος της TikTok, Shou Zi Chew, μιλάει κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας με άλλους επικεφαλής πλατφορμών κοινωνικών μέσων στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο (2024)

AP/Jose Luis Magana

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επανεκπαιδεύσει τον αλγόριθμο του TikTok με βάση δεδομένα από χρήστες των ΗΠΑ.

Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το εάν το σύστημα ικανοποιεί πλήρως τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει στο παρελθόν φόβους για ενδεχόμενη χειραγώγηση του αλγορίθμου από την ByteDance υπό την πίεση της κινεζικής κυβέρνησης.

Οι κανονισμοί απαγορεύουν οποιαδήποτε συνεργασία που συνδέεται με τη λειτουργία του αλγορίθμου συστάσεων μεταξύ της μητρικής και της νέας ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ, αν και η συμφωνία προβλέπει ότι η κοινοπραξία θα συνεχίσει να αδειοδοτεί τον αλγόριθμο πριν από την αναθεώρηση και την επανεκπαίδευσή του.

