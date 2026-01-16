TikTok: Θα βάλει νέο φίλτρο για να εντοπίζει χρήστες κάτω των 13 ετών στην ΕΕ

Αυξάνονται οι εκκλήσεις για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών

Newsbomb

TikTok: Θα βάλει νέο φίλτρο για να εντοπίζει χρήστες κάτω των 13 ετών στην ΕΕ
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέους περιορισμούς και φίλτρα θα εφαρμόσει το TikTok για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που αυξάνονται οι εκκλήσεις για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το TikTok, αλλά και άλλες μεγάλες πλατφόρμες, δημοφιλείς στους νέους, όπως το YouTube, δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για την καλύτερη αναγνώριση και αφαίρεση λογαριασμών που ανήκουν σε παιδιά.

Το νέο σύστημα, το οποίο δοκιμάζεται πιλοτικά ήδη στην ΕΕ τον τελευταίο χρόνο, αναλύει πληροφορίες προφίλ και δημοσιεύει βίντεο και σήματα συμπεριφοράς για να προβλέψει εάν ένας λογαριασμός μπορεί να ανήκει σε χρήστη κάτω των 13 ετών.

Εκτός από την ανάλυση πληροφοριών που παρέχει ο κάτοχος του λογαριασμού για τον εαυτό του, η τεχνολογία εξετάζει συμπεριφορές όπως τα βίντεο που δημοσιεύει ένας χρήστης.

Το TikTok δήλωσε ότι οι λογαριασμοί που επισημαίνονται από το σύστημα θα εξετάζονται από εξειδικευμένους συντονιστές αντί να αντιμετωπίζουν αυτόματη απαγόρευση και στη συνέχεια θα αφαιρούνται.

Επίσης, ανέφερε ότι οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν έφεση κατά της αφαίρεσης ενός λογαριασμού εάν έχει γίνει κάποιο λάθος.

Οι επιλογές για την αναγνώριση ηλικίας που προσφέρει το TikTok κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έφεσης περιλαμβάνουν την εκτίμηση ηλικίας μέσω προσώπου από την εταιρεία επαλήθευσης Yoti, την έγκριση πιστωτικής κάρτας ή την ταυτοποίηση που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα οδήγησε στην κατάργηση χιλιάδων λογαριασμών.

Αυξάνονται οι πιέσεις για περιορισμούς ανήλικων χρηστών

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες επαληθεύουν τις ηλικίες των χρηστών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

Το TikTok δήλωσε ότι το σύστημά του συμμορφώνεται με τους νόμους περί δεδομένων και απορρήτου. «Η πρόβλεψη της πιθανότητας κάποιος να είναι κάτω των 13 ετών δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από την απόφαση για το αν θα σταλεί ένας λογαριασμός σε ανθρώπινους συντονιστές και για την παρακολούθηση και βελτίωση της τεχνολογίας», ανέφερε η εταιρία σε μια ανάρτηση. «Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ασφάλεια στους εφήβους με τρόπο που να προστατεύει την ιδιωτικότητα. Αναλαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά την ευθύνη μας να προστατεύσουμε την κοινότητά μας, και ιδιαίτερα τους εφήβους».

Κι άλλοι περιορισμοί για τους ανήλικους

Ανέφερε ότι άλλοι τρόποι για την προστασία των νεότερων χρηστών περιλαμβάνουν την απαγόρευση απευθείας μηνυμάτων σε άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ τα άτομα κάτω των 18 ετών έχουν όριο χρόνου μπροστά στην οθόνη 60 λεπτών και δεν λαμβάνουν ειδοποιήσεις «μετά την ώρα του ύπνου».

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, χρησιμοποιεί επίσης το Yoti για την επαλήθευση των ηλικιών των χρηστών στο Facebook.

Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλία εφάρμοσε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Την Πέμπτη, ο επίτροπος ηλεκτρονικής ασφάλειας της χώρας αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί είχαν αφαιρεθεί σε 10 πλατφόρμες -συμπεριλαμβανομένων των YouTube, TikTok, Instagram, Snap και Facebook- από τότε που η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στους βουλευτές ότι ήταν ανοιχτός σε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού ανησυχούσε για τον χρόνο που περνούσαν τα παιδιά και οι έφηβοι στα smartphones τους.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στους βουλευτές των Εργατικών ότι είχε θορυβηθεί από αναφορές για πεντάχρονα που περνούσαν ώρες μπροστά σε οθόνες κάθε μέρα και ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο για τη ζημιά που έκαναν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Ο Στάρμετ είχε προηγουμένως αντιταχθεί στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, πιστεύοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δύσκολο να ελεγχθεί και θα μπορούσε να ωθήσει τους εφήβους προς το dark web.

Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:58LIFESTYLE

O Άστον Κούτσερ «θυμήθηκε» την πρώην του Ντέμι Μουρ σε μία σπάνια αναφορά

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκέντρωσε 5.536 Δείγματα Μυελού των Οστών το 2025

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Γειτόνισσα της οικογένειας της Λόρας: «Το κοριτσάκι δεν έβγαινε πολύ έξω»

16:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ

16:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε

16:37LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: Ο γάμος στα 19 για να γλιτώσει από τον πατέρα της και η μετακόμιση στο Λονδίνο

16:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σούπερ-κοράλλια» στον Μαυρίκιο: Το πείραμα που νίκησε την κλιματική αλλαγή

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μέλπω Ζαρόκωστα - Το συγκινητικό βίντεο

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»

16:19ΚΟΣΜΟΣ

6 Ρίχτερ τρομοκράτησαν τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ - Φόβοι για το ρήγμα ο «Κοιμώμενος Γίγαντας»

16:07LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Πρόσωπο έκπληξη στο «Πρωινό»

16:03ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΑ: Καταγγέλλει αύξηση περιστατικών βίας στις δημόσιες δομές υγείας

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη φυλή του Αμαζονίου - Στο φως αδημοσίευτο βίντεο

15:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Θα βάλει νέο φίλτρο για να εντοπίζει χρήστες κάτω των 13 ετών στην ΕΕ

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στον «Ερυθρό Σταυρό»: Ξεναγήθηκε στα ανακαινισμένα ΤΕΠ

15:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Αυτό είναι το νέο μονοθέσιο της Red Bull για το 2026

15:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Σημαντική απουσία στο ντέρμπι για τον Μπενίτεθ

15:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς γίνεται «Top Employer» μια εταιρεία στην Ελλάδα;

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κριτική Τσουκαλά για τις δημοσκοπήσεις: «Μου προκαλούν τρομερή εντύπωση μερικά ερωτήματα»

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη - «Η εναλλακτική είναι κακή» λέει ο Γουίτκοφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

16:19ΚΟΣΜΟΣ

6 Ρίχτερ τρομοκράτησαν τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ - Φόβοι για το ρήγμα ο «Κοιμώμενος Γίγαντας»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα είχε φωτοτυπία το διαβατήριο της μητέρας της

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Δεν είχε πιει, κόλλησε το γκάζι» λέει η μητέρα της 24χρονης οδηγού που τράκαρε 15 αυτοκίνητα - Βίντεο

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη φυλή του Αμαζονίου - Στο φως αδημοσίευτο βίντεο

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι τα ίδια λένε» επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη παρά τη μισή συγγνώμη - «Δεν έχει καμία δουλειά στη συνάντηση» είπε ο Μαρινάκης - Αποδοκιμάζουν οι αγροτοδυνδικαλιστές

16:03ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΑ: Καταγγέλλει αύξηση περιστατικών βίας στις δημόσιες δομές υγείας

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

14:01ΥΓΕΙΑ

Πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε: Τι αλλάζει με τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

«Βλέπετε άλλον πρωθυπουργό να πηγαίνει στον Νετανιάχου; Μόνο ο Έλληνας» απάντησε ο Φιντάν στο ερώτημα αν θα αποκατασταθούν οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ