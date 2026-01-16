TikTok: Θα βάλει νέο φίλτρο για να εντοπίζει χρήστες κάτω των 13 ετών στην ΕΕ

Νέους περιορισμούς και φίλτρα θα εφαρμόσει το TikTok για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που αυξάνονται οι εκκλήσεις για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το TikTok, αλλά και άλλες μεγάλες πλατφόρμες, δημοφιλείς στους νέους, όπως το YouTube, δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για την καλύτερη αναγνώριση και αφαίρεση λογαριασμών που ανήκουν σε παιδιά.

Το νέο σύστημα, το οποίο δοκιμάζεται πιλοτικά ήδη στην ΕΕ τον τελευταίο χρόνο, αναλύει πληροφορίες προφίλ και δημοσιεύει βίντεο και σήματα συμπεριφοράς για να προβλέψει εάν ένας λογαριασμός μπορεί να ανήκει σε χρήστη κάτω των 13 ετών.

Εκτός από την ανάλυση πληροφοριών που παρέχει ο κάτοχος του λογαριασμού για τον εαυτό του, η τεχνολογία εξετάζει συμπεριφορές όπως τα βίντεο που δημοσιεύει ένας χρήστης.

Το TikTok δήλωσε ότι οι λογαριασμοί που επισημαίνονται από το σύστημα θα εξετάζονται από εξειδικευμένους συντονιστές αντί να αντιμετωπίζουν αυτόματη απαγόρευση και στη συνέχεια θα αφαιρούνται.

Επίσης, ανέφερε ότι οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν έφεση κατά της αφαίρεσης ενός λογαριασμού εάν έχει γίνει κάποιο λάθος.

Οι επιλογές για την αναγνώριση ηλικίας που προσφέρει το TikTok κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έφεσης περιλαμβάνουν την εκτίμηση ηλικίας μέσω προσώπου από την εταιρεία επαλήθευσης Yoti, την έγκριση πιστωτικής κάρτας ή την ταυτοποίηση που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα οδήγησε στην κατάργηση χιλιάδων λογαριασμών.

Αυξάνονται οι πιέσεις για περιορισμούς ανήλικων χρηστών

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες επαληθεύουν τις ηλικίες των χρηστών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

Το TikTok δήλωσε ότι το σύστημά του συμμορφώνεται με τους νόμους περί δεδομένων και απορρήτου. «Η πρόβλεψη της πιθανότητας κάποιος να είναι κάτω των 13 ετών δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από την απόφαση για το αν θα σταλεί ένας λογαριασμός σε ανθρώπινους συντονιστές και για την παρακολούθηση και βελτίωση της τεχνολογίας», ανέφερε η εταιρία σε μια ανάρτηση. «Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ασφάλεια στους εφήβους με τρόπο που να προστατεύει την ιδιωτικότητα. Αναλαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά την ευθύνη μας να προστατεύσουμε την κοινότητά μας, και ιδιαίτερα τους εφήβους».

Κι άλλοι περιορισμοί για τους ανήλικους

Ανέφερε ότι άλλοι τρόποι για την προστασία των νεότερων χρηστών περιλαμβάνουν την απαγόρευση απευθείας μηνυμάτων σε άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ τα άτομα κάτω των 18 ετών έχουν όριο χρόνου μπροστά στην οθόνη 60 λεπτών και δεν λαμβάνουν ειδοποιήσεις «μετά την ώρα του ύπνου».

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, χρησιμοποιεί επίσης το Yoti για την επαλήθευση των ηλικιών των χρηστών στο Facebook.

Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλία εφάρμοσε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Την Πέμπτη, ο επίτροπος ηλεκτρονικής ασφάλειας της χώρας αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί είχαν αφαιρεθεί σε 10 πλατφόρμες -συμπεριλαμβανομένων των YouTube, TikTok, Instagram, Snap και Facebook- από τότε που η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στους βουλευτές ότι ήταν ανοιχτός σε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού ανησυχούσε για τον χρόνο που περνούσαν τα παιδιά και οι έφηβοι στα smartphones τους.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στους βουλευτές των Εργατικών ότι είχε θορυβηθεί από αναφορές για πεντάχρονα που περνούσαν ώρες μπροστά σε οθόνες κάθε μέρα και ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο για τη ζημιά που έκαναν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Ο Στάρμετ είχε προηγουμένως αντιταχθεί στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, πιστεύοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δύσκολο να ελεγχθεί και θα μπορούσε να ωθήσει τους εφήβους προς το dark web.

Με πληροφορίες από Guardian

