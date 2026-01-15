Βίντεο εστιατορίου στο TikTok «έκαψε» άπιστο Ιταλό - Το είδε η σύζυγος του και κατέθεσε αγωγή

Ένας άνδρας από τη Σικελία κατέθεσε αγωγή εναντίον εστιατορίου, αφού εμφανίστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε προωθητικό βίντεο στο TikTok. Η υπόθεση, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή απ' ό,τι αρχικά φαινόταν.

Το συγκεκριμένο βίντεο το είδε η σύζυγός του και αποτέλεσε την απόδειξη της απιστίας του, γεγονός που οδήγησε στη διάλυση του γάμου τους.

