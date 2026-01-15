Βίντεο εστιατορίου στο TikTok «έκαψε» άπιστο Ιταλό - Το είδε η σύζυγος του και κατέθεσε αγωγή

Ένα διαφημιστικό βίντεο στο TikTok αποκάλυψε άθελά του εξωσυζυγική σχέση 42χρονου Ιταλού, οδηγώντας στη διάλυση του γάμου του και σε αγωγή κατά του εστιατορίου.

Βίντεο εστιατορίου στο TikTok «έκαψε» άπιστο Ιταλό - Το είδε η σύζυγος του και κατέθεσε αγωγή
Ένας άνδρας από τη Σικελία κατέθεσε αγωγή εναντίον εστιατορίου, αφού εμφανίστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε προωθητικό βίντεο στο TikTok. Η υπόθεση, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή απ' ό,τι αρχικά φαινόταν.

Το συγκεκριμένο βίντεο το είδε η σύζυγός του και αποτέλεσε την απόδειξη της απιστίας του, γεγονός που οδήγησε στη διάλυση του γάμου τους.

