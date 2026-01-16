Tik Tok: Tι είναι το «blackout challenge» - Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν την πλατφόρμα

Πέντε οικογένειες στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εκτελέσουν το επικίνδυνο «blackout challenge», ένα επικίνδυνο εγχείρημα που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες και έχει απαγορευτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του TikTok. Η πρώτη ακρόασή τους είναι σήμερα.

«Θα προτιμούσα να μην το κάνω αυτό. Θα προτιμούσα να με αφήσουν να θρηνήσω, αλλά είμαι κολλημένος σε μια σήραγγα και δεν μπορώ να βγω.» Η κόρη του Λίαμ Γουόλς, Μάια, πέθανε πριν από τρία χρόνια. Ήταν 13 ετών όταν βρέθηκε αναίσθητη. Ο Νόα Γκίμπσον, μόλις 11 ετών, είχε πεθάνει λίγους μήνες πριν, στις 9 Δεκεμβρίου του 2021. Βρέθηκε από τον αδερφό του στο υπνοδωμάτιό του. Η αδερφή του προσπάθησε μαζί με τη μητέρα τους, Λουίζ Γκίμπσον, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν.

«Όταν έλεγχα το τηλέφωνο του Νόα, έψαχνα για μηνύματα από συμμαθητές. Έψαχνα για εκφοβισμό.» «Ποτέ δεν σκέφτηκα να ελέγξω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δω τι έβλεπε», είπε η Λουίζ. Τρεις ακόμη οικογένειες διαλύθηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες, μέσα σε λίγους μήνες η μία από την άλλη.

Ο Τζουλς ήταν 14 ετών. Είχε περάσει όλη μέρα χαζεύοντας στο σπίτι με τους φίλους του, αλλά μια ώρα μετά τα γέλια και τα πειράγματά τους, η μητέρα του, Έλεν Ρούμ, τον βρήκε αναίσθητο. Ο Άρτσι ήταν 12 ετών. Σχεδίαζε να πάει στον κινηματογράφο με τη μαμά του, Χόλι Ντανς, αργότερα την ίδια μέρα. Αντ' αυτού, εκείνη τηλεφώνησε στα επείγοντα, ένα τηλεφώνημα το οποίο διήρκεσε τέσσερα λεπτά και είκοσι τρία δευτερόλεπτα.

Ο «αστείος, χαρούμενος» γιος της δεν ανταποκρινόταν και μετά από τέσσερις μήνες σε μηχανική υποστήριξη, πέθανε. Ο Ισαάκ, ένα «μωρό του Αυγούστου» που λάτρευε να παίζει τον τζόκερ, ήταν 13 ετών. Η μητέρα του, Λίζα Κένεβαν, τον βρήκε αναίσθητο και προσπάθησε ξανά να τον επαναφέρει στη ζωή.

Όταν η αστυνομία κατάσχεσε τις συσκευές του, βρήκε βίντεο που προφανώς είχαν ηχογραφηθεί μέσω του TikTok (αλλά δεν είχαν δημοσιευτεί) και τον παρουσίαζαν να δείχνει τον λαιμό του και να γελάει. Και οι πέντε γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους πέθαναν επιχειρώντας ένα επικίνδυνο κόλπο γνωστό ως «blackout challenge»

Είναι ένα «challenge» που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες και έχει απαγορευτεί στις συμβατικές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του TikTok, επειδή είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είδαν την πρόκληση στο TikTok - αν και δεν έχουν αποδείξεις. Το TikTok λέει ότι τα δεδομένα σχετικά με το τι παρακολουθούσαν τα παιδιά τους πιθανότατα έχουν διαγραφεί σύμφωνα με τους κανόνες περί απορρήτου δεδομένων.

Το «blackout challenge» έχει απαγορευτεί στο TikTok από το 2020. «Η πλήξη άρχισε να επικρατεί κατά τη διάρκεια της εποχής της COVID. Και νομίζω ότι αυτό έκανε τον εγκέφαλο [του Ισαάκ] να σκεφτεί: "Ναι, ας το δοκιμάσουμε, αφού έχουν επιβιώσει όλοι οι άλλοι, θα είμαι μια χαρά"», λέει η Λίζα. «Δυστυχώς, σήμερα, στις 8 Μαρτίου, έκανε αυτή την πράξη και στις 9 Μαρτίου δεν είναι πια εδώ.»

«Πώς στο καλό εσύ, ως γονιός, το καταλαβαίνεις αυτό;» Για όλους αυτούς, η εκστρατεία να μάθουν τι συνέβη στα παιδιά τους έχει βάλει το πένθος σε αναμονή. «Δεν επιτρέπεται να θρηνήσεις. Δεν έχεις αρχίσει να θρηνείς», λέει η Χόλι. «Έχεις αυτή την αρχική θλίψη, αυτό το αρχικό σοκ, αλλά όταν δεν ξέρεις τι συνέβη στο παιδί σου, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα τέλος ή να καταλάβεις οτιδήποτε.»

Δύο από τους γονείς, η Έλεν και ο Λίαμ, είχαν μόνο ένα παιδί. Για αυτούς, αυτή η μάχη είναι ολοκληρωτική. Φοβούνται τι θα συμβεί όταν τελειώσει. «Τι θα συμβεί όταν φτάσουμε στο τέλος;» ρωτάει η Έλεν. «Ποιος είναι ο σκοπός μας; Επειδή δεν είμαι πλέον γονιός. Δεν έχω σκοπό.» «Δεν έχω πια τη δουλειά μου. Δεν έχω πια σύντροφο. Δεν έχω πια παιδί. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτό, τι θα συμβεί;»

«Η κόρη μου αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό, από το να την κρύβουν κάτω από το χαλί χωρίς να διερευνηθεί γιατί πέθανε, και η οικογένειά της αξίζει πολύ περισσότερα από αυτό επίσης.» λέει ο Λίαμ. «Συχνά σκέφτηκα, αν απλώς έπεφτε και χτυπούσε το κεφάλι της, θα ήξερες τι είχε συμβεί.»

Η πρώτη ακρόαση των γονέων θα περιλαμβάνει μια προσπάθεια από το TikTok να απορριφθεί η αγωγή τους. Η εταιρεία λέει ότι μηνύονται σε λάθος μέρος επειδή η βλάβη συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το TikTok δήλωσε στο Sky News: «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε αυτές τις οικογένειες. Απαγορεύουμε αυστηρά περιεχόμενο που προωθεί ή ενθαρρύνει επικίνδυνη συμπεριφορά».

«Χρησιμοποιώντας ισχυρά συστήματα ανίχνευσης και εξειδικευμένες ομάδες επιβολής του νόμου για τον προληπτικό εντοπισμό και την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου, αφαιρούμε το 99% που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει αυτούς τους κανόνες πριν μας αναφερθεί.»

Τι είναι το «blackout challenge»

Το «blackout challenge» είναι μια επικίνδυνη, υποτιθέμενη, διαδικτυακή πρόκληση που βασίζεται στο παιχνίδι πνιγμού , το οποίο στερεί οξυγόνο από τον εγκέφαλο. Είχε κερδίσει ευρεία προσοχή στο TikTok το 2021, κυρίως μεταξύ των παιδιών και έχει συγκριθεί με άλλες διαδικτυακές προκλήσεις και φάρσες με στόχο αποκλειστικά νεανικό κοινό. Ορισμένα ειδησεογραφικά δημοσιεύματα και ομάδες υπεράσπισης έχουν συνδέσει το challenge με αρκετούς θανάτους, ωστόσο οι ερευνητές και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν βρει στοιχεία σε πολλές περιπτώσεις.

Η έννοια των παιχνιδιών πνιγμού υπήρχε πριν από τη διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Mια έκθεση του CDC του 2008 εντόπισε 82 «πιθανούς θανάτους από παιχνίδια πνιγμού» μεταξύ νέων ηλικίας 6 έως 19 ετών μεταξύ 1995 και 2007. Δεν φαίνεται να έχει ακολουθήσει περαιτέρω μελέτη ή έρευνα αυτή η έκθεση.

Το όνομα «Blackout Challenge» φαίνεται να προήλθε τον Ιανουάριο του 2021 μέσω άρθρων στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετά τον θάνατο ενός 10χρονου κοριτσιού στο Παλέρμο της Ιταλίας. Οι προηγούμενες αγγλόφωνες εκδόσεις του παιχνιδιού αναφέρονταν συνήθως ως «pass-out game», «fainting game» ή «choking game». Απαντώντας σε αυτό το περιστατικό του 2021, το TikTok αρνήθηκε την ύπαρξη της πρόκλησης λέγοντας «Ενώ δεν έχουμε βρει προς το παρόν στοιχεία περιεχομένου στην πλατφόρμα μας που θα μπορούσε να έχει ενθαρρύνει ένα τέτοιο περιστατικό εκτός πλατφόρμας, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής μας να διατηρούμε την κοινότητά μας ασφαλή. Θα βοηθήσουμε επίσης τις αρμόδιες αρχές στην έρευνά τους, όπως αρμόζει».

Παρόμοιες προκλήσεις

Το περιοδικό Time ανέφερε το 2018 ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έκαναν την πληροφορία σχετικά με την έννοια πιο διαδεδομένη, με αποτέλεσμα περισσότερα παιδιά να την επιχειρήσουν μόνα τους. Το 2019, φερόμενες διαδικτυακές προκλήσεις που περιελάμβαναν αυτοτραυματισμό , όπως οι προκλήσεις "Momo " και " Blue Whale ", απέκτησαν ευρεία κάλυψη στο διαδίκτυο για φερόμενη ενθάρρυνση παιδιών σε απόπειρα αυτοκτονίας . Το Atlantic ανέφερε ότι και οι δύο ήταν τελικά φάρσες που χρησιμοποίησαν τοπικά ρεπορτάζ ειδήσεων και αφορούσαν διαδικτυακές αναρτήσεις για τη διάδοση των προκλήσεων, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ διαδεδομένες στο διαδίκτυο.

Διαβάστε επίσης