Tik Tok: Tι είναι το «blackout challenge» - Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν την πλατφόρμα

Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν το Tik Tok στις ΗΠΑ για τους θανάτους των παιδιών τους, τα οποία έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εκτελέσουν το επικίνδυνο «blackout challenge»

Newsbomb

Tik Tok: Tι είναι το «blackout challenge» - Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν την πλατφόρμα

O Tζουλς με τη μητέρα του

ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέντε οικογένειες στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εκτελέσουν το επικίνδυνο «blackout challenge», ένα επικίνδυνο εγχείρημα που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες και έχει απαγορευτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του TikTok. Η πρώτη ακρόασή τους είναι σήμερα.

«Θα προτιμούσα να μην το κάνω αυτό. Θα προτιμούσα να με αφήσουν να θρηνήσω, αλλά είμαι κολλημένος σε μια σήραγγα και δεν μπορώ να βγω.» Η κόρη του Λίαμ Γουόλς, Μάια, πέθανε πριν από τρία χρόνια. Ήταν 13 ετών όταν βρέθηκε αναίσθητη. Ο Νόα Γκίμπσον, μόλις 11 ετών, είχε πεθάνει λίγους μήνες πριν, στις 9 Δεκεμβρίου του 2021. Βρέθηκε από τον αδερφό του στο υπνοδωμάτιό του. Η αδερφή του προσπάθησε μαζί με τη μητέρα τους, Λουίζ Γκίμπσον, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν.

«Όταν έλεγχα το τηλέφωνο του Νόα, έψαχνα για μηνύματα από συμμαθητές. Έψαχνα για εκφοβισμό.» «Ποτέ δεν σκέφτηκα να ελέγξω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δω τι έβλεπε», είπε η Λουίζ. Τρεις ακόμη οικογένειες διαλύθηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες, μέσα σε λίγους μήνες η μία από την άλλη.

gordon.jpg

Ο Τζουλς ήταν 14 ετών. Είχε περάσει όλη μέρα χαζεύοντας στο σπίτι με τους φίλους του, αλλά μια ώρα μετά τα γέλια και τα πειράγματά τους, η μητέρα του, Έλεν Ρούμ, τον βρήκε αναίσθητο. Ο Άρτσι ήταν 12 ετών. Σχεδίαζε να πάει στον κινηματογράφο με τη μαμά του, Χόλι Ντανς, αργότερα την ίδια μέρα. Αντ' αυτού, εκείνη τηλεφώνησε στα επείγοντα, ένα τηλεφώνημα το οποίο διήρκεσε τέσσερα λεπτά και είκοσι τρία δευτερόλεπτα.

Ο «αστείος, χαρούμενος» γιος της δεν ανταποκρινόταν και μετά από τέσσερις μήνες σε μηχανική υποστήριξη, πέθανε. Ο Ισαάκ, ένα «μωρό του Αυγούστου» που λάτρευε να παίζει τον τζόκερ, ήταν 13 ετών. Η μητέρα του, Λίζα Κένεβαν, τον βρήκε αναίσθητο και προσπάθησε ξανά να τον επαναφέρει στη ζωή.

Όταν η αστυνομία κατάσχεσε τις συσκευές του, βρήκε βίντεο που προφανώς είχαν ηχογραφηθεί μέσω του TikTok (αλλά δεν είχαν δημοσιευτεί) και τον παρουσίαζαν να δείχνει τον λαιμό του και να γελάει. Και οι πέντε γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους πέθαναν επιχειρώντας ένα επικίνδυνο κόλπο γνωστό ως «blackout challenge»

Είναι ένα «challenge» που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες και έχει απαγορευτεί στις συμβατικές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του TikTok, επειδή είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είδαν την πρόκληση στο TikTok - αν και δεν έχουν αποδείξεις. Το TikTok λέει ότι τα δεδομένα σχετικά με το τι παρακολουθούσαν τα παιδιά τους πιθανότατα έχουν διαγραφεί σύμφωνα με τους κανόνες περί απορρήτου δεδομένων.

Το «blackout challenge» έχει απαγορευτεί στο TikTok από το 2020. «Η πλήξη άρχισε να επικρατεί κατά τη διάρκεια της εποχής της COVID. Και νομίζω ότι αυτό έκανε τον εγκέφαλο [του Ισαάκ] να σκεφτεί: "Ναι, ας το δοκιμάσουμε, αφού έχουν επιβιώσει όλοι οι άλλοι, θα είμαι μια χαρά"», λέει η Λίζα. «Δυστυχώς, σήμερα, στις 8 Μαρτίου, έκανε αυτή την πράξη και στις 9 Μαρτίου δεν είναι πια εδώ.»

«Πώς στο καλό εσύ, ως γονιός, το καταλαβαίνεις αυτό;» Για όλους αυτούς, η εκστρατεία να μάθουν τι συνέβη στα παιδιά τους έχει βάλει το πένθος σε αναμονή. «Δεν επιτρέπεται να θρηνήσεις. Δεν έχεις αρχίσει να θρηνείς», λέει η Χόλι. «Έχεις αυτή την αρχική θλίψη, αυτό το αρχικό σοκ, αλλά όταν δεν ξέρεις τι συνέβη στο παιδί σου, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα τέλος ή να καταλάβεις οτιδήποτε.»

Δύο από τους γονείς, η Έλεν και ο Λίαμ, είχαν μόνο ένα παιδί. Για αυτούς, αυτή η μάχη είναι ολοκληρωτική. Φοβούνται τι θα συμβεί όταν τελειώσει. «Τι θα συμβεί όταν φτάσουμε στο τέλος;» ρωτάει η Έλεν. «Ποιος είναι ο σκοπός μας; Επειδή δεν είμαι πλέον γονιός. Δεν έχω σκοπό.» «Δεν έχω πια τη δουλειά μου. Δεν έχω πια σύντροφο. Δεν έχω πια παιδί. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτό, τι θα συμβεί;»

«Η κόρη μου αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό, από το να την κρύβουν κάτω από το χαλί χωρίς να διερευνηθεί γιατί πέθανε, και η οικογένειά της αξίζει πολύ περισσότερα από αυτό επίσης.» λέει ο Λίαμ. «Συχνά σκέφτηκα, αν απλώς έπεφτε και χτυπούσε το κεφάλι της, θα ήξερες τι είχε συμβεί.»

Η πρώτη ακρόαση των γονέων θα περιλαμβάνει μια προσπάθεια από το TikTok να απορριφθεί η αγωγή τους. Η εταιρεία λέει ότι μηνύονται σε λάθος μέρος επειδή η βλάβη συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το TikTok δήλωσε στο Sky News: «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε αυτές τις οικογένειες. Απαγορεύουμε αυστηρά περιεχόμενο που προωθεί ή ενθαρρύνει επικίνδυνη συμπεριφορά».

«Χρησιμοποιώντας ισχυρά συστήματα ανίχνευσης και εξειδικευμένες ομάδες επιβολής του νόμου για τον προληπτικό εντοπισμό και την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου, αφαιρούμε το 99% που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει αυτούς τους κανόνες πριν μας αναφερθεί.»

Τι είναι το «blackout challenge»

Το «blackout challenge» είναι μια επικίνδυνη, υποτιθέμενη, διαδικτυακή πρόκληση που βασίζεται στο παιχνίδι πνιγμού , το οποίο στερεί οξυγόνο από τον εγκέφαλο. Είχε κερδίσει ευρεία προσοχή στο TikTok το 2021, κυρίως μεταξύ των παιδιών και έχει συγκριθεί με άλλες διαδικτυακές προκλήσεις και φάρσες με στόχο αποκλειστικά νεανικό κοινό. Ορισμένα ειδησεογραφικά δημοσιεύματα και ομάδες υπεράσπισης έχουν συνδέσει το challenge με αρκετούς θανάτους, ωστόσο οι ερευνητές και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν βρει στοιχεία σε πολλές περιπτώσεις.

Η έννοια των παιχνιδιών πνιγμού υπήρχε πριν από τη διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Mια έκθεση του CDC του 2008 εντόπισε 82 «πιθανούς θανάτους από παιχνίδια πνιγμού» μεταξύ νέων ηλικίας 6 έως 19 ετών μεταξύ 1995 και 2007. Δεν φαίνεται να έχει ακολουθήσει περαιτέρω μελέτη ή έρευνα αυτή η έκθεση.

Το όνομα «Blackout Challenge» φαίνεται να προήλθε τον Ιανουάριο του 2021 μέσω άρθρων στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετά τον θάνατο ενός 10χρονου κοριτσιού στο Παλέρμο της Ιταλίας. Οι προηγούμενες αγγλόφωνες εκδόσεις του παιχνιδιού αναφέρονταν συνήθως ως «pass-out game», «fainting game» ή «choking game». Απαντώντας σε αυτό το περιστατικό του 2021, το TikTok αρνήθηκε την ύπαρξη της πρόκλησης λέγοντας «Ενώ δεν έχουμε βρει προς το παρόν στοιχεία περιεχομένου στην πλατφόρμα μας που θα μπορούσε να έχει ενθαρρύνει ένα τέτοιο περιστατικό εκτός πλατφόρμας, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής μας να διατηρούμε την κοινότητά μας ασφαλή. Θα βοηθήσουμε επίσης τις αρμόδιες αρχές στην έρευνά τους, όπως αρμόζει».

Παρόμοιες προκλήσεις

Το περιοδικό Time ανέφερε το 2018 ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έκαναν την πληροφορία σχετικά με την έννοια πιο διαδεδομένη, με αποτέλεσμα περισσότερα παιδιά να την επιχειρήσουν μόνα τους. Το 2019, φερόμενες διαδικτυακές προκλήσεις που περιελάμβαναν αυτοτραυματισμό , όπως οι προκλήσεις "Momo " και " Blue Whale ", απέκτησαν ευρεία κάλυψη στο διαδίκτυο για φερόμενη ενθάρρυνση παιδιών σε απόπειρα αυτοκτονίας . Το Atlantic ανέφερε ότι και οι δύο ήταν τελικά φάρσες που χρησιμοποίησαν τοπικά ρεπορτάζ ειδήσεων και αφορούσαν διαδικτυακές αναρτήσεις για τη διάδοση των προκλήσεων, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ διαδεδομένες στο διαδίκτυο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Καιρός...να αρχίσουμε να πίνουμε» - Έκανε πικρό χιούμορ για τις προκλήσεις του πλανήτη και προκάλεσε «πάρτι» στα social media

13:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις με χαμηλές τιμές σε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας από τη Vodafone

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέφη Virga στον ουρανό της Αττικής - Το εντυπωσιακό φαινόμενο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η αστυνομία «διέλυσε» δύο κυκλώματα λαθραίων τσιγάρων – 14 συλλήψεις

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες λόγω Ιράν - Ανάμεσά τους και η Κύπρος

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

13:28ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην κυκλική οικονομία με νέο business unit για τον δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες περιβάλλοντος

13:26ΥΓΕΙΑ

Αν σας αρέσει η μαύρη σοκολάτα και ο καφές, αυτή η ουσία ωφελεί τον οργανισμό σας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμοσυρροή χιλιάδων τουριστών σε χωριό της Κίνας έπειτα από έκκληση 20χρονης για βοήθεια στον υπέργηρο πατέρα της που δεν μπορούσε να σφάξει 2 γουρούνια

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις Καναδά - Κίνας: Συμφώνησαν σε αμοιβαία μείωση των δασμών

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι τα ίδια λένε» επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη παρά τη μισή συγγνώμη - «Δεν έχει καμία δουλειά στη συνάντηση» είπε ο Μαρινάκης - Αποδοκιμάζουν οι αγροτοδυνδικαλιστές

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που πρέπει να προσέξετε για να μη χάσετε την ενίσχυση

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Πέντε συλλήψεις

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Tik Tok: Tι είναι το «blackout challenge» - Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν την πλατφόρμα για τους θανάτους των παιδιών τους

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Το πρώτο τριήμερο του 2026 - Αναλυτικά οι αργίες

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η 24χρονη μεθυσμένη οδηγός τρακάρει 15 αυτοκίνητα

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκπαιδευτικοί: Πότε θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους η μισθοδοσία

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία για τον Αντίνο - Έρχεται στην Ελλάδα για τις υπογραφές

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 5 επιδόματα που «φουσκώνουν» τον μισθό – Επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η 24χρονη μεθυσμένη οδηγός τρακάρει 15 αυτοκίνητα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι τα ίδια λένε» επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη παρά τη μισή συγγνώμη - «Δεν έχει καμία δουλειά στη συνάντηση» είπε ο Μαρινάκης - Αποδοκιμάζουν οι αγροτοδυνδικαλιστές

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Πέντε συλλήψεις

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμοσυρροή χιλιάδων τουριστών σε χωριό της Κίνας έπειτα από έκκληση 20χρονης για βοήθεια στον υπέργηρο πατέρα της που δεν μπορούσε να σφάξει 2 γουρούνια

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Tik Tok: Tι είναι το «blackout challenge» - Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν την πλατφόρμα για τους θανάτους των παιδιών τους

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ