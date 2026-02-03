Νέο ρεκόρ από τον Μασκ: Ενοποιεί SpaceX και xAI και δημιουργεί την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο

Η SpaceX αποκτά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, καθώς ο Έλον Μασκ επιδιώκει να ενοποιήσει την αυτοκρατορία του, με μια συμφωνία-ρεκόρ που ενοποιεί τις φιλοδοξίες του Κροίσου για την τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα

Νέο ρεκόρ από τον Μασκ: Ενοποιεί SpaceX και xAI και δημιουργεί την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο
O Έλον Μασκ
Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η SpaceX απέκτησε την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI, σε μια συμφωνία-ρεκόρ που ενοποιεί τις φιλοδοξίες του Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα, συνδυάζοντας την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων με την κατασκευάστρια του chatbot Grok.

Η συμφωνία, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters την περασμένη εβδομάδα, αντιπροσωπεύει μια από τις πιο φιλόδοξες συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας έναν εργολάβο διαστημικής και άμυνας με έναν ταχέως αναπτυσσόμενο προγραμματιστή τεχνητής νοημοσύνης, του οποίου το κόστος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τσιπ, κέντρα δεδομένων και ενέργεια.

Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της SpaceX για κέντρα δεδομένων, καθώς ο Mασκ ανταγωνίζεται με αντιπάλους όπως η Google της Alphabet, η Meta, η Anthropic που υποστηρίζεται από την Amazon καιτη OpenAI στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συναλλαγή αποτιμά την SpaceX στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.
«Αυτό δεν σηματοδοτεί μόνο το επόμενο κεφάλαιο, αλλά και το επόμενο βιβλίο στην αποστολή της SpaceX και της xAI: κλιμάκωση για τη δημιουργία ενός αισθαντικού ήλιου που θα κατανοήσει το Σύμπαν και θα επεκτείνει το φως της συνείδησης στα αστέρια!», δήλωσε ο Μασκ.

Η αγορά της xAI θέτει νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κόσμο, μια διάκριση που κατείχε για περισσότερα από 25 χρόνια όταν η Vodafone αγόρασε την γερμανική Mannesmann σε μια εχθρική εξαγορά αξίας 203 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2000, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η συνδυασμένη εταιρεία SpaceX και xAI αναμένεται να τιμολογήσει τις μετοχές της περίπου στα 527 δολάρια η καθεμία. Η SpaceX ήταν ήδη η πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο, με τελευταία αποτίμηση 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατη πώληση μετοχών από επενδυτές. Η XAI αποτιμήθηκε τελευταία φορά στα 230 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η συγχώνευση έρχεται καθώς η διαστημική εταιρεία σχεδιάζει μια τεράστια δημόσια προσφορά φέτος, η οποία θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσαν άτομα με γνώση του θέματος.

Tι είναι η «Μασκονομία»

Η συμφωνία ενοποιεί περαιτέρω την εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία και την περιουσία του Μασκ σε ένα πιο σφιχτό, αμοιβαία ενισχυτικό οικοσύστημα - αυτό που ορισμένοι επενδυτές και αναλυτές αποκαλούν ανεπίσημα «Μuskonomy» (Μασκονομία) -η οποία ήδη περιλαμβάνει την Tesla, την κατασκευάστρια τσιπ εγκεφάλου Neuralink και την εταιρεία κατασκευής σηράγγων Boring Company.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει ιστορικό συγχωνεύσεων των επιχειρήσεών του. Συγχώνευσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X με την xAI μέσω ανταλλαγής μετοχών πέρυσι, δίνοντας στην startup τεχνητής νοημοσύνης πρόσβαση στα δεδομένα και τη διανομή της πλατφόρμας. Το 2016, χρησιμοποίησε τις μετοχές της Tesla για να αγοράσει την εταιρεία ηλιακής ενέργειας SolarCity.

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ στο εσωτερικό αμαξιού Tesla τον Μάρτιο του 2025, στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον. (Pool via AP, File)

Pool/AP

Η συμφωνία θα μπορούσε να θέσει σε συναγερμό τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές σχετικά με τη διακυβέρνηση, την αποτίμηση και τις συγκρούσεις συμφερόντων, δεδομένων των αλληλεπικαλυπτόμενων ηγετικών ρόλων του Mασκ σε πολλές εταιρείες, καθώς και της πιθανής μετακίνησης μηχανικών, ιδιόκτητης τεχνολογίας και συμβάσεων μεταξύ οντοτήτων.

Η SpaceX κατέχει επίσης δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά συμβόλαια με τη NASA, το Υπουργείο Άμυνας και υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες έχουν όλες κάποια εξουσία να εξετάζουν συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών για λόγους εθνικής ασφάλειας και άλλους κινδύνους.

