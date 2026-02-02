Μασκ για την εμφάνισή του στα αρχεία Επστάιν: «Δέχομαι ανελέητες συκοφαντίες»

Ο Έλον Μασκ έσπευσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μετά την εμφάνισή του στην τελευταία παρτίδα των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν. Τα email παρουσιάζουν τον μεγιστάνα να συζητά την επιχείρησή του Tesla με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή το 2013. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Μασκ ρώτησε τον Επστάιν «ποια μέρα/νύχτα θα είναι το πιο ξέφρενο πάρτι στο νησί σας;»

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι «κανείς δεν έχει αγωνιστεί περισσότερο από εμένα για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων του Επστάιν και τις διώξεις όσων κακοποίησαν παιδιά». Ο Μασκ είπε ότι γνώριζε «πολύ καλά ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, οι ακροαριστεροί προπαγανδιστές και όσοι είναι πραγματικά ένοχοι: δεν θα παραδεχθούν τίποτα, θα αρνηθούν τα πάντα, θα υποβάλλουν κατηγορίες εναντίον του.

Πρόσθεσε: «Ήξερα ότι θα με συκοφαντούσαν ασταμάτητα, παρόλο που δεν είχα πάει ποτέ στα πάρτι του, δεν είχα μπει στο αεροπλάνο του "Lolita Express", δεν είχα πατήσει το πόδι μου στο ανατριχιαστικό νησί του ή δεν είχα κάνει οτιδήποτε κακό. Παρ' όλα αυτά, ο ακραίος πόνος του να κατηγορούμαι ότι είμαι το αντίθετο από αυτό που είμαι άξιζε τον κόπο. Οι ισχυροί πρέπει να προστατεύουν όσους δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, ειδικά τα ευάλωτα παιδιά.

Θα δεχτώ με χαρά οποιοδήποτε μελλοντικό πόνο για να κάνω περισσότερα για να προστατεύσω τα παιδιά και να τους δώσω την ευκαιρία να μεγαλώσουν και να έχουν ευτυχισμένες ζωές».

