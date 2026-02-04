Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ)
Ακροπόλεως και Αγ.Βασιλείου
- ΑΙΓΑΛΕΩ
Βρυούλων και Σμύρνης
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Ευσταθιάδη Κ. και 25ης Μαρτίου
- ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιερέως Δούση και Σαλαμίνος
- ΝΙΚΑΙΑ
Πατρών και Περγάμου
