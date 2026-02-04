Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ)
    Ακροπόλεως και Αγ.Βασιλείου
  • ΑΙΓΑΛΕΩ
    Βρυούλων και Σμύρνης
  • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
    Ευσταθιάδη Κ. και 25ης Μαρτίου
  • ΜΑΡΟΥΣΙ
    Ιερέως Δούση και Σαλαμίνος
  • ΝΙΚΑΙΑ
    Πατρών και Περγάμου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

07:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βάρκα με 14 μετανάστες προσέγγισε τα Ψαρά -«Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί» λέει απόστρατος Ναύαρχος

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Μασκ - Σάντσες για την απαγόρευση των social media στους εφήβους: «Είσαι τύρρανος και προδότης του λαού»

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Τι κερδίζουν δεκανείς, κελευστές και αξιωματικοί με τις αυξήσεις – Παραδείγματα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηράκλειο: «Ομοίωμα» του Αγίου Παϊσίου στο ομώνυμο παρεκκλήσι, στα Δύο Αοράκια

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αποκάλυψη: Ο Έπσταϊν χρηματοδοτούσε έρευνα για κλωνοποίηση ανθρώπου - Το mail από το 2018

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

06:32LIFESTYLE

4 παρουσιαστές που ανάβουν φωτιές με το τηλεοπτικό τους μέλλον

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίδειξη δύναμης» από Δούκα με διαδικτυακή συνάντηση 850 στελεχών - «Δε δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Explainer: Τι είναι το Moltbook; Ο παράξενος νέος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για AI bots και οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ: Ή συναινείτε ή πάμε σε αδιέξοδο!

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Προς απαγόρευση των social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού – Συνεχίζονται οι έρευνες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η «μοιραία» παράλειψη που οδήγησε στη φονική έκρηξη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε άνοδο η θερμοκρασία την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

09:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Άδωνι: «Είναι κότα, τρεις μήνες περιμένω να μου κάνει μήνυση»

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ: Ή συναινείτε ή πάμε σε αδιέξοδο!

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

06:32LIFESTYLE

4 παρουσιαστές που ανάβουν φωτιές με το τηλεοπτικό τους μέλλον

07:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ