Κόντρα Μασκ - Σάντσες για την απαγόρευση των social media στους εφήβους: «Είσαι τύρρανος»

Ο Έλον Μασκ αποκάλεσε τον Ισπανό πρωθυπουργό «τύραννο» για το σχέδιό του να απαγορεύσει σε άτομα κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να περιορίσει το περιεχόμενο μίσους. Ο Σάντσες είπε ότι χρειάζεται επείγουσα δράση για την προστασία των παιδιών από την «ψηφιακή άγρια ​​Δύση», προκαλώντας την οργή του ιδιοκτήτη του X.

Η Ισπανία πρότεινε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους, καθώς η Ευρώπη έχει σκληρύνει τη στάση της εναντίον της τεχνολογίας, προκαλώντας προσωπικές προσβολές κατά του πρωθυπουργού από τον Έλον Μασκ.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες , υποσχόμενος να προστατεύσει τα παιδιά από την «ψηφιακή άγρια ​​Δύση» και να θεωρήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για περιεχόμενο μίσους και επιβλαβές.

O Έλον Μασκ στο Σαουδικό Φόρουμ Επενδύσεων στο Κέντρο Κένεντι, τον Νοέμβριο του 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Ο Σάντσες δήλωσε την Τρίτη ότι απαιτείται επείγουσα δράση επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα «αποτυχημένο κράτος όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά». Επίσης, επέκρινε τον Μασκ για τη χρήση του X για την «ενίσχυση της παραπληροφόρησης» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του την περασμένη εβδομάδα να νομιμοποιήσει 500.000 παράτυπους εργαζόμενους και αιτούντες άσυλο , επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Μασκ ήταν μετανάστης.

Ο Mασκ έγραψε στο X ως απάντηση: «Ο Dirty Sánchez είναι τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας». Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, κλιμάκωσε την κριτική του, δημοσιεύοντας στο X: «Ο Σάντσες είναι ο πραγματικός φασίστας».

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain ? https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Εκπρόσωποι της Google, μέρους της Alphabet, του TikTok, του Snapchat και της Meta δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των προτεινόμενων μέτρων της Ισπανίας. Η Ελλάδα ετοιμάζεται επίσης να ανακοινώσει παρόμοια απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Η Ισπανία και η Ελλάδα φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία που εξετάζουν αυστηρότερες θέσεις σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού η Αυστραλία τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως εξετάζουν τον αντίκτυπο του χρόνου που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες στην ανάπτυξη και την ψυχική τους ευεξία. «Τα παιδιά μας εκτίθενται σε έναν χώρο στον οποίο δεν ήταν ποτέ γραφτό να περιηγηθούν μόνα τους... Δεν θα το δεχτούμε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσες στη Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή άγρια ​​Δύση».

Η Ισπανία ενώνεται με πέντε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αποκάλεσε «συνασπισμό των ψηφιακά πρόθυμων» για τον συντονισμό και την επιβολή της διασυνοριακής ρύθμισης, δήλωσε ο Σάντσες, χωρίς να κατονομάσει τις χώρες, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση τις επόμενες ημέρες. «Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια μάχη που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια οποιασδήποτε χώρας», είπε.

Ο προτεινόμενος κανονισμός της Ισπανίας θα έδινε στους γονείς σαφή υποστήριξη για να θέσουν όρια και θα μείωνε την κοινωνική πίεση για τα παιδιά που ανησυχούν μήπως χάσουν κάτι, δήλωσε η Νταϊάνα Ντίαζ, διευθύντρια του Ιδρύματος ANAR για παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η πρόσφατη έκρηξη περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη και η δημόσια κατακραυγή για αναφορές ότι το chatbot Grok AI του Musk δημιουργεί μη συναινετικές σεξουαλικές εικόνες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, έχουν πυροδοτήσει συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους αυτού του διαδικτυακού περιεχομένου.

Ωστόσο, δεν υπήρξε ομόφωνη συμφωνία ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν τους εφήβους, δήλωσε ο Χοσέ Σεζάρ Περάλες, καθηγητής πειραματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα.Ο Σάντσες δήλωσε ότι οι εισαγγελείς θα εξετάσουν τρόπους για να διερευνήσουν πιθανές νομικές παραβάσεις από το Grok, καθώς και από το TikTok και το Instagram, μέρος του Meta.

Η προτεινόμενη απαγόρευση θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο μιας αλλαγής σε ένα υπάρχον νομοσχέδιο για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων που συζητείται στο κοινοβούλιο, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περίπου το 82% των Ισπανών δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα πρέπει να απέχουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο από το 73% του 2024.

