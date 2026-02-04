Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

4/2/2026 6:30:00 πμ

4/2/2026 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΥ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΚΙΟΥΚΑΡΚΙΩΤΟΥ - Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΕΙΣΙΣΣΤΡΑΤΟΥ - ΣΠ.ΔΕΔΕ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Δ.ΔΕΔΕ - ΜΑΡΓΑΡΗ - ΕΦΗΒΕΙΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

75

Λειτουργία

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 11:00:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ απο κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 11:00:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΟΔΟΥ απο κάθετο: ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΡΒΑΝΑ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

89

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 232 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

94

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΛΙΖΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

138

Λειτουργία

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 12:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ11, ΝΟ17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ8, ΝΟ18, ΝΟ 20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΟ31 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Π. ΜΕΛΑ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: ΜΗΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΤΡΩΝ έως κάθετο: ΜΗΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΤΡΩΝ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΗΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

116

Λειτουργία

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΘΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

117

Λειτουργία

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

74

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1 - 5 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

139

Λειτουργία

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

93

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΚΥΡΟΥ - ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΚΕΑΣ - ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

341

Λειτουργία

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, ΛΑΜΠΑΚΗ, ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ, ΖΗΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, ΒΙΚΕΛΑ, ΣΤΡ.ΔΑΓΚΛΗ, ΒΟΥΤΥΡΑ, ΘΕΟΦΙΛΑ, ΚΑΒΑΦΗ, ΠΑΓΑΝΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.

94

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, ΚΥΚΝΩΝ.

96

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟΥΑΜΑΝ.

97

Κατασκευές

4/2/2026 8:00:00 πμ

4/2/2026 4:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΜΟΔΙΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΠΥΡΡΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

45

Κατασκευές

4/2/2026 9:00:00 πμ

4/2/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

103

Κατασκευές

4/2/2026 9:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

4/2/2026 10:00:00 πμ

4/2/2026 2:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΗΤΟΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

90

Κατασκευές

4/2/2026 10:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΟΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

4/2/2026 10:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΑΡΟΣ.

95

Κατασκευές

4/2/2026 10:00:00 πμ

4/2/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΑΡΡΩΝ.

98

Κατασκευές

4/2/2026 11:30:00 πμ

4/2/2026 4:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

46

Κατασκευές

4/2/2026 12:30:00 μμ

4/2/2026 3:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΠ. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΦΕΡΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΣΠ. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

92

Κατασκευές

